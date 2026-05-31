Нови Рафаел Надал шокирао земљака на РГ, нестваран преокрет

31.05.2026 17:46

Фото: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Млади шпански тенисер Рафаел Ходар је направио је велики преокрет и славио против земљака Пабла Карења Бусте - 3:2, по сетовима 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Почео је Ходар сјајно, направио брејк у другом гему, али се ствари нису одвијале касније по плановима младог Шпанца. Искуснији земљак је два пута до краја првог сета одузео сервис ривалу и дошао до вођства.

Како је завршио први, тако је и започео други период - са два брејка у прва три гема и практично се чинило да ће лако доћи и до веће предности. Покушао је Ходар да се врати у меч, али је један брејк био нешто највише што је могао.

Ипак, услиједио је експресан одговор, Рафаел Ходар је био и више него убједљив и у наредна три сета играо је монструозно - 6:1, 6:2, 6:2.

Ходар ће сада гледати меч Де Јонга и Александера Зверева, јер ће победник дуела бити његов ривал у четвртфиналу.

Тагови :

Рафаел Ходар

Ролан Гарос 2026

