Маријана Вељовић у епицентру свађе: "Пусти ме да радим свој посао"

Српски судија Маријана Вељовић имала је пуне руке посла током меча Френсиса Тијафоа и Ђаима Фарије.
Вељовићева је морала да раздваја сукобљене стране почетком петог сета.
Тијафо је код једне ситуације сматрао да је Фаријин сервис у ауту, Маријана је рекла да је "добра", што је потврдило и "око соколово".
"Не понашај се као да си опасан. Ниси, играј само", рекао је Тијафо ривалу на мрежи.
Frances Tiafoe to Jaime Faria during their match at Roland Garros:
“Don’t act like you’re tough. You’re not hard.”
"Видиш шта он говори", поручио је Фарија судији.
"Ти си исто. Понашаш се као да ниси ништа причао о њему или мени", рекла је Маријана.
"Никад нисам рекао ништа о њему", тврдио је Фарија.
"Пусти ме да радим свој посао", казала је Вељовићева.
Frances Tiafoe's reaction after coming back from 2 sets to 0 down to beat Faria and reach the Round of 16 at Roland Garros.
Points to the ground.
Big scream at the end.
Big Foe is hyped.
Тијафо је на крају славио послије преокрета са 4:6, 6:7 (2), 7:6 (4), 6:1, 6:2.
