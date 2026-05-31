Маријана Вељовић у епицентру свађе: "Пусти ме да радим свој посао"

31.05.2026 09:17

Српски судија Маријана Вељовић имала је пуне руке посла током меча Френсиса Тијафоа и Ђаима Фарије.

Вељовићева је морала да раздваја сукобљене стране почетком петог сета.

Тијафо је код једне ситуације сматрао да је Фаријин сервис у ауту, Маријана је рекла да је "добра", што је потврдило и "око соколово".

"Не понашај се као да си опасан. Ниси, играј само", рекао је Тијафо ривалу на мрежи.

"Видиш шта он говори", поручио је Фарија судији.

"Ти си исто. Понашаш се као да ниси ништа причао о њему или мени", рекла је Маријана.

"Никад нисам рекао ништа о њему", тврдио је Фарија.

"Пусти ме да радим свој посао", казала је Вељовићева.

Тијафо је на крају славио послије преокрета са 4:6, 6:7 (2), 7:6 (4), 6:1, 6:2.

