"Има мало више од 26" Дара Бубамара проговорила о вези са млађим момком

31.05.2026 09:49

Пјевачица Дара Бубамара позира у купаћем костима поред базена
Фото: Instagram

Пјевачица Дара Бубамара говорила је о детаљима романсе са млађим дечком ког је недавно први пут јавно показала. Дара не крије колико ужива у љубави са партнером који јој је за 50. рођендан приредио романтично изненађење на луксузном путовању у Италији.

Пјевачица не крије колико је срећна и истиче да није вјеровала да ће јој се оваква љубав десити.

"Прво смо се дружили"

- Упознали смо се на Миконосу, спонтано. Кренуло је зезање, прича... Прво смо се дружили, излазили мене је одушевљавало колико је он забаван дечко, како лијепо прича. Кад је он отишао у Дубаји да живи виђали смо се на релацији Дубаи - Нови Сад. Иако је од почетка постојала страст и привлачност, мени је невјероватно колико смо ми кликнули као особе. Он није само мој момак, већ животни партнер на кога могу да се ослоним - испричала је Дара Бубамара у емисији "Претрес".

Она каже, да се разлика у годинама за сада не види, а иако признаје да је доста млађи Дара не жели да каже колико њен дечко има година.

- Млађи је доста од мене, не драстично. Нећу да кажем колико, има мало више од 26 - каже Дара кроз смех.

"Супер се слаже са сином"

Пјевачица истиче да га воли, као и да се он веома лијепо слаже са њеним сином.

- Њих двојица се обожавају. Годину дана уживам у вези, био је уз мене и кад сам имала неке проблеме. Много је добар, много ми помаже. Кренуло ми је у животу. Да ми је неко рекао да ће се ово десити не бих му вјеровала - јасна је Бубамара.

Дара Бубамара довела дечка у Србију: Упознала свекра и свекрву

На питање да ли би се удала за њега, Дара каже да није размишљала о удаји, али да би пристала ако би је запросио.

- Не знам да ли бих се удала... Нека буде како Бог каже, рекла бих "да" ако ме запроси. Нећу да баксузирам нек све иде својим током. Жао ми је што нисам имала још дјеце, јер сам могла. Јуче ми је Коста рекао жао ми је што немам брата. Могла бих да родим, али да ли бих могла послије све остало не знам... Мада, све је могуће само да смо живи и здрави - искрена је пјевачица.

Дара је веома младолика и пуна енергије због чега су њене везе готово увек са млађим момцима.

- Зар треба да глумим неку бабу и да будем с неким дедом, да сједим и гледам телевизор. Не могу кад ја нисам таква. Са млађим момцима кликнем као да смо исто годиште. Енергија нам се поклопи, страст, љубав, прича... Забавни су ми, икао су млађи, ти момци су зрелији прошли су нешто у животу. Овде се сви фолирају, ја сам једина имала му*а да још у корони покажем млађег дечка. Шта ме брига шта ко мисли. Погледај Шер, Мадону... Мени мој син мени каже да не може да замисли да се забављам са неким моје годиште. Ја сам младолика, еенергична, имам снаге, не могу да се правим да немам - закључује Дара.

(курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

