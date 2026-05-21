Дара Бубамара довела дечка у Србију: Упознала свекра и свекрву

Аутор:АТВ
Пјевачица Дара Бубамара наводно је упознала родитеље свог дечка, а њихова веза, према писању медија, постаје све озбиљнија.
Како преноси „Скандал“, Дарин партнер поријеклом је из Босне и Херцеговине, а упознали су се током њеног боравка у Дубаију.
Према наводима извора, он је радио као менаџер у једном локалу који је пјевачица често посјећивала.
Након погоршања ситуације на Блиском истоку, остао је без посла и преселио се у Србију, гдје сада борави са Даром.
Наводно заједно живе од почетка везе и вријеме проводе између Новог Сада и Београда.
Извор тврди да младић тренутно тражи посао, али да постоји могућност да почне да ради са пјевачицом и прати је на наступима.
Према истим наводима, Дара је угостила његове родитеље у Београду и том приликом су се упознали.
Како с наводи, породица њеног партнера прихватила је пјевачицу „такву каква јесте“.
Дара Бубамара тренутно са дечком борави у Италији на одмору, након чега је очекује наставак промоције нове пјесме „Од 4 до 7“.
Посљедњих седмица много пажње изазвала је и афера са експлицитним порукама које су доспјеле у јавност, а поједини су тврдили да је ријеч о маркетиншком потезу.
Пјевачица Наташа Беквалац раније је коментарисала да не вјерује да је ријеч о намјештаљци.
Медији наводе и да Дарин син Коста подржава њен нови избор партнера.
Истовремено, спекулише се и о њеном могућем ангажману у музичким такмичењима, али за сада нема званичне потврде о новим пословним пројектима, пише Мондо.
