Револуција у лијечењу: Руси развили лијек против рака дојке

Научници са Државног универзитета Јужног Урала (СУСУ) су у оквиру рада међународног истраживачког тима развили и тестирали нова једињења платине која могу успјешно да лијече рак дојке.
Према ријечима аутора истраживања, синтетизована једињења су показала високу ефикасност и смањену токсичност од уобичајено доступних комерцијалних лијекова, пренијела је агенција Риа Новости.
Упркос напретку у лијечењу рака дојке, који је један од најчешћих у свијету, код многих пацијената долази до рецидива и нежељених ефеката усљед хемиотерапије.
Према ауторима студије, нова једињења могла би да чине основу за развој безбједнијих и ефикаснијих лијекова.
"По први пут смо добили једињења која не само да сузбијају раст тумора, већ и штите тијело од токсичних ефеката. Ово отвара нове хоризонте у хемиотерапији рака", рекла је научница у Истраживачком институту за напредне материјале и технологије за уштеду ресурса СУСУ, Алена Зикова.
