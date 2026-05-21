Почело је: Мета укида 8.000 радних мјеста широм свијета

Аутор:АТВ
Коментари:0
Компанија Мета почела је да спроводи план за укидање око 8.000 радних мјеста широм свијета, а многим запосленима је препоручено да раде од куће док траје тај процес, објавио је данас Блумберг.
То је дио раније најављеног реструктурирања у склопу смањења трошкова, док технолошки гигант истовремено интензивно улаже у вјештачку интелигенцију (АИ).
Компанија је у сриједу ујутру почела да шаље обавјештења запосленима широм свијета, најпре онима у Азији, наводи се у интерном меморандуму.
У Ирској је укинуто око 350 радних мјеста, односно приближно петина тамошње радне снаге компаније, рекле су особе упознате са ситуацијом.
Извршни директор Мете Марк Закерберг саопштио је након тога у интерном меморандуму запосленима да компанија ове године не очекује нова отпуштања на нивоу цијеле фирме, јавља Ројтерс.
Према наводима агенције, отпуштања и прерасподеле запослених најављени ове седмице обухватају око 20 одсто укупне радне снаге компаније, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
2 д0
Свијет
3 д0
Регион
3 д1
Наука и технологија
6 д0
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Тренутно на програму