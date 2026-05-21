Почело је: Мета укида 8.000 радних мјеста широм свијета

21.05.2026 07:50

Фото: pexels/Julio Lopez

Компанија Мета почела је да спроводи план за укидање око 8.000 радних мјеста широм свијета, а многим запосленима је препоручено да раде од куће док траје тај процес, објавио је данас Блумберг.

То је дио раније најављеног реструктурирања у склопу смањења трошкова, док технолошки гигант истовремено интензивно улаже у вјештачку интелигенцију (АИ).

Компанија је у сриједу ујутру почела да шаље обавјештења запосленима широм свијета, најпре онима у Азији, наводи се у интерном меморандуму.

У Ирској је укинуто око 350 радних мјеста, односно приближно петина тамошње радне снаге компаније, рекле су особе упознате са ситуацијом.

Извршни директор Мете Марк Закерберг саопштио је након тога у интерном меморандуму запосленима да компанија ове године не очекује нова отпуштања на нивоу цијеле фирме, јавља Ројтерс.

Према наводима агенције, отпуштања и прерасподеле запослених најављени ове седмице обухватају око 20 одсто укупне радне снаге компаније, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

