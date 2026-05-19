Logo
Large banner

Ново ограничење на мрежи Икс: Ако немате плаву квачицу, ово ће вас брутално успорити

Аутор:

АТВ
19.05.2026 17:22

Коментари:

0
Ново ограничење на мрежи Икс: Ако немате плаву квачицу, ово ће вас брутално успорити
Фото: Tanjug / AP / Noah Berger

Налози корисника на Иксу су ограничени на 50 објава и 200 одговора дневно, осим ако не плате за плаву квачицу.

Икс је увео још један подстицај како би навео кориснике да плате за “верификацију” на платформи, али ново ограничење је можда разгњевило неке дугогодишње кориснике.

Како се може видети на Иксу и Редиту, корисници пријављују да је Икс потајно ограничио број објава који је дозвољен онима без плаве квачице. Сада на страници Икс Центра за помоћ, у одељку о ограничењима, пише да су објаве ограничене на 50 оригиналних објава и 200 одговора дневно за неверификоване налоге.

Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Видимо се у 18.30 на новом граничном прелазу Градишка

Овај потез би могао бити дио Иксове кампање за смањење спама и активности ботова на платформи, што је виђено и у октобру када је уведена функција "о овом налогу" (about this account) која открива гд‌је се налог налази.

Ипак, они који су незадовољни овим ограничењем кажу да би оно могло резултирати тиме да још више корисника напусти платформу. За оне који желе да остану и објављују до миле воље, најприступачнија опција за Икс Премиум - Бејзик пакет – кошта од три долара мјесечно или 32 долара годишње, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Икс

Ограничења Икс

друштвене мреже

објава

технологија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ

БиХ

Амиџић: Видимо се у 18.45 на новом граничном прелазу Градишка

22 мин

0
Полиција Србија

Хроника

Скутером покосио дјевојку на електричном тротинету: Возио без возачке дозволе

22 мин

0
Кружни ток у Челинцу пуштен у саобраћај.

Градови и општине

Уложено 850.000 КМ: Нови кружни ток у Челинцу отворен за саобраћај

27 мин

0
ф-15 авион

Свијет

НАТО авион оборио дрон у Естонији: Стигао из Украјине?

32 мин

0

Више из рубрике

Крупни план паметног телефона који приказује апликације друштвених медија на жутој позадини.

Наука и технологија

Икс разљутио кориснике новим ограничењем

54 мин

0
Самсунгова машина за прање суђа нова технологија

Наука и технологија

Већина корисника и даље испира посуђе прије стављања у машину: Самсунг показује зашто то више није потребно

4 ч

0
Узимање узорка у лабораторији

Наука и технологија

Мистериозни тамни протеини откривени у људским ћелијама: „Ово је заиста нешто ново“

1 д

0
Пирамиде

Наука и технологија

Пирамида није оно што смо мислили? Ново истраживање мијења поглед на древни Египат

1 д

1

  • Најновије

17

35

Више бањалучких улица сутра остаје без струје

17

33

Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

17

25

Полицијски аутомобил учествовао у саобраћајној несрећи: Након судара ударио у стуб

17

24

Министарство безбједности: Саобраћај може ићи преко новог Граничног прелаза Градишка

17

24

Додик стигао у Добој, стотине младих приступа СНСД-у

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner