Суспендован Иван Гарај: Попио 12 пива и конзумирао кокаин

АТВ
19.05.2026 18:03

Фото: Instagram/Ivan Garaj

Српски атлетичар Иван Гарај, који се такмичи у бацању кугле и бацању диска, суспендован је због употребе кокаина, потврдили су на интернет страницама Српски атлетски савез (САС) и Антидопинг агенција Србије (АДАС).

Српски атлетски савез у званичном саопштењу навео је да је Гарај признао употребу кокаина, који је конзумирао уз алкохол те да је то учинио из забаве, пише Анадолија.

"Атлетичар Иван Гарај признао је употребу кокаина изван такмичења из разлога који нису у вези с побољшањем спортских перформанси, тако што је навео да је 23. фебруара 2026. године око 23 сата конзумирао кокаин у пет доза с 12 пива, из разлога забаве, што је потврдило и једно присутно лице - наведено је у саопштењу САС-а.

Због тога му је изречена тромјесечна суспензија, која је ступила на снагу 20. марта.

Гарај је током каријере остварио неколико запажених резултата. Био је други на Купу Србије у Крушевцу у јуну 2025. године, док је 2023. освојио прво мјесто на првенству Војводине.

Такође, 2015. године наступао је за репрезентацију Србије на Балканском првенству у румунском Питестију.

