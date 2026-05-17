Хаос у Каталонији: Трка прекинута након језивог пада Маркеса, хитна га одвезла

Аутор:АТВ
Коментари:0
Велика драма обиљежила је трку за Велику награду Каталоније у МотоГП шампионату, која је прекинута црвеном заставом након тешког инцидента Педра Акосте и Алекса Маркеса.
До судара је дошло у 12. кругу, када је Акоста на изласку на правац имао технички проблем на мотору.
Шпанац је покушао да упозори возаче иза себе подизањем руке, али Алекс Маркес није успио да избјегне контакт и ударио је у КТМ испред себе.
Иако су обојица у првом тренутку остала на моторима, Маркес је одмах изгубио контролу, излетио са стазе и при великој брзини те је доживио стравичан пад.
Његов мотоцикл потпуно је уништен након вишеструких превртања по стази.
Дијелови мотора летели су на све стране, а у инцидент су упали и Фабио Ди Ђанантонио, Раул Фернандес и Јоан Зарко.
Организатори су убрзо истакли црвену заставу и прекинули трку. Према првим информацијама, Алекс Маркез је био свјестан након пада, добио је помоћ поред стазе, а потом је пребачен амбулантним возилом.
Маркес је само дан раније побиједио у спринт трци у Барселони, преноси б92.
