Logo
Large banner

Хаос у Каталонији: Трка прекинута након језивог пада Маркеса, хитна га одвезла

Аутор:

АТВ
17.05.2026 15:39

Коментари:

0
Хаос у Каталонији: Трка прекинута након језивог пада Маркеса, хитна га одвезла
Фото: Tanjug / AP / Joan Monfort

Велика драма обиљежила је трку за Велику награду Каталоније у МотоГП шампионату, која је прекинута црвеном заставом након тешког инцидента Педра Акосте и Алекса Маркеса.

До судара је дошло у 12. кругу, када је Акоста на изласку на правац имао технички проблем на мотору.

Шпанац је покушао да упозори возаче иза себе подизањем руке, али Алекс Маркес није успио да избјегне контакт и ударио је у КТМ испред себе.

Иако су обојица у првом тренутку остала на моторима, Маркес је одмах изгубио контролу, излетио са стазе и при великој брзини те је доживио стравичан пад.

Мотоцикл потпуно уништен

Његов мотоцикл потпуно је уништен након вишеструких превртања по стази.

Дијелови мотора летели су на све стране, а у инцидент су упали и Фабио Ди Ђанантонио, Раул Фернандес и Јоан Зарко.

Организатори су убрзо истакли црвену заставу и прекинули трку. Према првим информацијама, Алекс Маркез је био свјестан након пада, добио је помоћ поред стазе, а потом је пребачен амбулантним возилом.

Маркес је само дан раније побиједио у спринт трци у Барселони, преноси б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

МотоГП

трка

Алекс Маркес

удес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Детаљи свирепог убиства: Алексић на достављача испалио десетак метака?

Регион

Детаљи свирепог убиства: Алексић на достављача испалио десетак метака?

3 ч

1
Птица сиви соко

Занимљивости

Сиви соко украо телефон биологу јер је завиривао у гнијездо

4 ч

0
Каква драма у Италији: Јувентус остао без Лиге шампиона

Фудбал

Каква драма у Италији: Јувентус остао без Лиге шампиона

5 ч

0
Сунчано небо са појавом облака као симбол нагле промјене времена

Друштво

Сви се питају једно: Кад се враћа прољеће и лијепо вријеме?

5 ч

0

Више из рубрике

Бањалучанин на крову Европе: Синиша Овука суди велико финале Лиге шампиона!

Остали спортови

Бањалучанин на крову Европе: Синиша Овука суди велико финале Лиге шампиона!

8 ч

0
Враћа се Конор Мекгрегор! УФЦ лансирао бомбу и заказао борбу године за љето

Остали спортови

Враћа се Конор Мекгрегор! УФЦ лансирао бомбу и заказао борбу године за љето

9 ч

0
Не блиједи сјећање на легендарног боксера: Три деценије од смрти Радована Бисића

Остали спортови

Не блиједи сјећање на легендарног боксера: Три деценије од смрти Радована Бисића

10 ч

0
Кану

Остали спортови

Све спремно за Свјетско првенство у кајаку и кануу на дивљим водама

22 ч

0

  • Најновије

19

22

Опсадно стање у Дрнишу! Убица прије злочина куповао залихе? Грађани огорчени на власти!

19

16

Република Српска има најнижу цијену горива

19

11

Готово је: Кина и САД постигле договор!

19

06

Шта након Шмита - ко може поништити његове одлуке?

18

58

Централне вијести, 17.05.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner