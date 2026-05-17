Тигар побјегао са приватног имања и напао једну особу!

Тигар који је побјегао са приватног имања у близини Лајпцига напао је и повриједио једну особу прије него што га је убила полиција. Инцидент се догодио данас, а животиња је припадала познатој дресерки Кармен Зандер, објавио је лист Билд, а пренио ДВ .
Према саопштењу полиције, тигар је побјегао из приватног ограђеног простора у Шкојдицу, западно од Лајпцига, прије него што је убијен из ватреног оружја у оближњим баштама. Нападнути човјек је задобио лакше повреде, али је пребачен у болницу. Портпаролка је потврдила да нема других тигрова на слободи.
Власница Кармен Зандер, названа „Краљица тигрова“, већ се суочила са правним проблемима због начина на који је бринула о животињама, објавио је недјељник Цајт. Између осталог, наводно је организовала изложбу тигрова без одговарајућег одобрења, што је довело до истраге државног тужилаштва у Лајпцигу.
