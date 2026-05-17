Руси о преговорима са ЕУ: Макрон "никада није стигао до телефона"

Дискусија у Европи о преговорима са Русијом види се као значајан помак, али је у интересу шефа спољне политике ЕУ Каје Калас да не буде преговарач, рекао је портпарол Дмитриј Песков.
Песков је навео да је ова активна дискусија о дијалогу са Русијом, помак ка признавању да ће у неком тренутку морати разговарати са Русима, али сматра да је у интересу Каласове да она то не буде јер јој неће бити лако.
"Ако се сјећате, предсједник Владимир Путин је рекао да то може бити свако ко није имао времена да каже много лоших ствари", рекао је Песков, а преноси Срна.
Песков је додао да је руски предсједник близу Европе као телефонска слушалица у његовој руци.
"Надајмо се да ће тамо у Европи превладати практичан приступ и да ће ово попримити неки стварни облик. Руска страна ће бити спремна за то", рекао је Песков коментаришући могућност Путинових разговора са европским представницима.
Подсјетио је да француски предсједник Емануел Макрон, који је обећао да ће позвати Путина, никада није стигао до телефона.
