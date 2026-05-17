"Операција Епски бијес је завршена, фокус је на отварању мореуза"

Војне операције у Ирану су завршене и сада је фокус на дипломатији и отварању Ормуског мореуза, изјавио је данас предсједник Представничког дома Конгреса Сједињених Америчких Држава Мајк Џонсон, додајући да Конгрес у овом тренутку не треба да примјењује Закон о ратним овлашћењима у вези са ситуацијом у Исламској Републици.
"Сада смо у фази дипломатије и преговора. Нема ракета које лете, нема ратовања", рекао је Џонсон за Фок Нјуз и нагласио да је операција "Епски бијес" завршена.
Коментаришући критике појединих демократа, међу којима је и конгресмен из Калифорније Џими Панета, који је поручио да Конгрес мора да поврати уставна овлашћења над одлукама о рату са Ираном, Џонсон је рекао да се не слаже са тим ставом.
Према његовим ријечима, администрацији је потребно време да заврши процес стабилизације ситуације у Ирану, уз свакодневну укљученост предсједника САД Доналда Трампа и ангажовање Пентагона и Здруженог генералштаба по том питању.
Он је навео да су претходне акције укључивале уклањање више нивоа иранског војног руководства, што је, како је оцијенио, изазвало потребу за реорганизацијом.
Џонсон је изразио оптимизам да ће ситуација бити стабилизована и додао да су бројне савезничке земље спремне да помогну у отварању трговинских токова и снижавању цијена енергената, што би, како је рекао, допринијело опоравку економије.
