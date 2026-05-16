Техеран најавио нови механизам контроле пролаза кроз Хормуз уз наплату услуга

Предсједник Одбора за националну сигурност иранског парламента Ебрахим Азизи најавио је да је припремљен нови механизам за управљање поморским саобраћајем кроз Хормушки мореуз, који би ускоро требао бити званично представљен.
Према његовим ријечима, ријеч је о новом аранжману који би регулисао пролазак бродова кроз један од најважнијих свјетских морских праваца.
Азизи је додао да би од тог система корист имали искључиво комерцијални бродови и стране које сарађују с Ираном, уз напомену да ће се у оквиру механизма наплаћивати накнаде за специјализиране услуге.
Детаљи о начину примјене, висини такси и почетку провођења мјера још увијек нису објављени.
Хормушки мореуз представља један од кључних стратешких пролаза за међународну трговину и транспорт енергената, због чега ова најава из Техерана може имати шире регионалне и глобалне посљедице.
Према подацима Међународне поморске организације Уједињених нација, због иранске блокаде Хормушког мореуза, уведене на почетку рата са Сједињеним Америчким Државама и Израелом крајем фебруара, у Персијском заљеву је остало заробљено око 1.500 бродова и око 20.000 чланова посаде.
Генерални секретар Међународне поморске организације УН-а Арсенио Домингуез (Арсенио Домингез) рекао је на Поморској конвенцији Америке у Панами да се ради о озбиљној кризи за глобални поморски саобраћај.
Хормушки мореуз један је од најважнијих свјетских праваца за снабдијевање нафтом и гасом, а више од 80 посто укупне свјетске робе превози се морским путем.
