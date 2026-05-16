Убица пуштен на условну слободу па убрзо убио дјевојчицу, отац очајан: "Заклао ми је дијете"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Да ли је ова смрт могла бити спријечена? Мушкарац који је раније већ починио убиство требало је да одслужи казну од 20 година затвора. Међутим, румунски правосудни систем га је пустио на условну слободу раније, што се касније показало као кобна одлука, пише Bild.
Осуђени криминалац, пуштен након готово 17 година проведених у затвору, убио је 18-годишњу ученицу Алисију И. током њене стручне праксе на једној фарми. Њено тијело пронађено је у пољу уљане репице, на мјесту гдје се раније тог дана фотографисала.
Случај је изазвао шок у Румунија и отворио питања о одлуци суда да га пусти на слободу. Починилац, Боне Ј., према пресуди је требало да остане у затвору до априла наредне године, након што је 2008. године сјекиром усмртио једног мушкарца. Суд је у прољеће 2025. године процијенио да више није опасан, али се испоставило да је та процјена била погрешна.
Алисија је била на стручној пракси код пољопривредника у селу Пархида, насељу од око 500 становника на сјеверозападу Румунија, гдје је, између осталог, чувала козе. Исти послодавац код којег је радила био је и Боне Ј., који је након изласка из затвора обављао повремене послове.
Према наводима истраге, он је 18-годишњакињу одвукао у поље уљане репице и усмртио је ножем. Њен отац Жолт И. је на локалној телевизији рекао: „Заклао ми је дијете. Нису могли да спасу моју кћерку.“
Након убиства, починилац се сакрио у пољу. Полиција га је неколико сати касније лоцирала термовизијском камером из ваздуха, гдје је пронађен скривен међу усјевима.
У тренутку хапшења на мајици је имао крв. На полицијском снимку признао је да је дјевојку више пута убо џепним ножем у врат.
Према обдукцији, жртва се жестоко борила и покушавала да се одбрани, гребала је и угризла нападача. Први налази истраге указују да је мотив била љубомора, јер јој се Боне Ј. раније више пута удварао, што је она одбијала, преноси Аваз.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
15 ч0
Регион
1 д0
Свијет
1 д0
Хроника
1 д0
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
13
29
13
19
12
59
12
54
12
49
Тренутно на програму