Трамп тврди: Убили смо најактивнијег терористу на свијету

16.05.2026 08:48

Фото: Tanjug / AP / Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је у петак да су америчке и нигеријске снаге у Нигерији убиле Абу-Билала ал-Минукија, којег је описао као другог човјека Исламске државе.

Трамп је на платформи "Truth Social" навео да је операција изведена по његовом налогу те да су је америчке снаге и Оружане снаге Нигерије провеле без грешке. Поручио је да је ријеч о пажљиво планираној и врло сложеној мисији усмјереној на, како је навео, најактивнијег терористу на свијету.

"Вечерас су, по мом наређењу, храбре америчке снаге и Оружане снаге Нигерије беспријекорно извеле пажљиво планирану и врло сложену мисију како би с бојишта уклониле најактивнијег терористу на свијету", написао је Трамп.

Ко је био Абу-Билал ал-Минуки

Трамп је потом рекао да је Абу-Билал ал-Минуки, за којег тврди да је био други у командном ланцу ИСИС-а на глобалном нивоу, покушавао да се скрива у Африци. Навео је и да је ал-Минуки био под америчким санкцијама од 2023. године због повезаности с групом Исламска држава.

"Он више неће терорисати људе Африке нити помагати у планирању операција усмјерених против Американаца. Његовим уклањањем глобална операција ИСИС-а знатно је ослабљена", навео је Трамп.

Захвалио је и властима Нигерије на "партнерству" у операцији, преноси Кликс.

