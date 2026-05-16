Трамп тврди: Убили смо најактивнијег терористу на свијету

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је у петак да су америчке и нигеријске снаге у Нигерији убиле Абу-Билала ал-Минукија, којег је описао као другог човјека Исламске државе.
Трамп је на платформи "Truth Social" навео да је операција изведена по његовом налогу те да су је америчке снаге и Оружане снаге Нигерије провеле без грешке. Поручио је да је ријеч о пажљиво планираној и врло сложеној мисији усмјереној на, како је навео, најактивнијег терористу на свијету.
"Вечерас су, по мом наређењу, храбре америчке снаге и Оружане снаге Нигерије беспријекорно извеле пажљиво планирану и врло сложену мисију како би с бојишта уклониле најактивнијег терористу на свијету", написао је Трамп.
Трамп је потом рекао да је Абу-Билал ал-Минуки, за којег тврди да је био други у командном ланцу ИСИС-а на глобалном нивоу, покушавао да се скрива у Африци. Навео је и да је ал-Минуки био под америчким санкцијама од 2023. године због повезаности с групом Исламска држава.
"Он више неће терорисати људе Африке нити помагати у планирању операција усмјерених против Американаца. Његовим уклањањем глобална операција ИСИС-а знатно је ослабљена", навео је Трамп.
Захвалио је и властима Нигерије на "партнерству" у операцији, преноси Кликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
54 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
10 ч0
Најновије
09
29
09
21
09
06
08
57
08
53
Тренутно на програму