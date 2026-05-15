Цијене нафте поново расту јер је затворен Хормушки мореуз

Цијене нафте и данас су порасле, јер је Хормушки мореуз, као кључна транспортна рута за енергенте, остао ефективно затворен.
То је довело до повећања страховања од смањења глобалне понуде, пренио је Трејдинг економикс.
Цијена нафте Брент кретала се на нивоу од 108 долара по барелу и била је на путу ка недељном расту од око седам одсто.
Америчка сирова нафта WTI (West Texas Интермедиате) била је на нивоу од око 104 долара по барелу и недјељном расту од око девет одсто.
Преговори у вези са окончањем сукоба на Блиском истоку су у застоју, а поремећаји и даље утичу на енергетска тржишта и подстичу страхове од инфлације, преноси Танјуг.
Амерички предсједник Доналд Трамп је упутио помијешане поруке о поменутој ситуацији, тако што је најприје рекао да Сједињеним Америчким Државама не треба отварање мореуза, а касније је, заједно са кинеским предсједником Си Ђинпингом, изразио "жељу да се мореуз отвори".
Међународна агенција за енергију (ИЕА) упозорила је ове недеље да би тржиште нафте могло остати прилично недовољно снабдјевено до октобра чак и ако се борбе заврше сљедећег мјесеца.
Наставља се смањење залиха нафте, док је танкерски саобраћај кроз Ормуз изузетно ограничен од почетка сукоба, са веома малим бројем бродова који успевају да напусте Персијски залив.
