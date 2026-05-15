Радник из БиХ погинуо у Италији на грађевини

АТВ
15.05.2026 22:49

Фото: Pixabay

Држављанин Босне и Херцеговине настрадао је италијанском мјесту Вецано, а трагедија се десила на радном мјесту.

Из полиције су саопштили да је 51-годишњи А.С. из Босне и Херцеговине изгубио живот јутрос, 15. маја, у тешкој несрећи у грађевинској компанији која се налази у индустријској зони Вецана, мјеста у општини Силандро.

Како медији преносе, све се десило нешто послије 8:00 часова када је А.С. преузео смјену и сјео у виљушкар. Иначе, ријеч је о раднику који већ дуго живи у Силандру.

Усљед још увијек непознатих околности, које истражују техничари и органи реда, виљушкар којим је управљао А.С. сударио се са другим тешким возилом, којим је управљао радни колега настрадалог.

Како је сам удар био силовит, виљушкар је изгубио равнотежу, преврнуо се, а радник је остао заробљен испод виљушкара, који га је приклијештио својом тежином.

Тежина повреда задобијених при превртању је била таква да није било никакве шансе за преживљавање: 51-годишњак је преминуо на лицу мјеста. Спасилачке операција је започела рекордно брзо након позива радних колега. Добровољни ватрогасци из Вецана као и ватрогасци из Силандра су одмах изашли на терен, као и више медицинских тимова.

Спасиоци су учинили све да извуку радника из олупине преврнутог виљушкара, али сви покушаји да га стабилизују и реанимирају били су узалудни, што је приморало болничаре да прогласе смрт радника.

Локални карабињери су одмах покренули истрагу и накнадну реконструкција инцидента. Они су већ прикупили почетне исказе те изузели доказе, пишу Независне

На терен су изашли и припадници војске, који су помогли спасиоцима. Инспектори рада из покрајинске инспекцијске службе су такође изашли на терен како би испиталу да ли су системи превенције у компанији били на снази те да ли су поштовани сви прописи о безбједности на раду.

