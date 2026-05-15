Ухапшен док се скривао у грму: Аднан Шерак предат Тужилаштву КС

Аднан Шерак је предат у надлежност Тужилаштва Кантона Сарајево.
Подсјећамо, за њим је била расписана потрага након што је малтретирао свог познаника из Илијаша, премлатио га и све снимао мобителом, преноси Аваз
Прво се скривао у Сарајеву, па онда је побјегао у Мостар. У насељу Врапчићи синоћ је лоциран и тада су ухапшени његови помагачи Ирдин Спахић и Адна Радмиловић.
Он је успио да побјегне, а јутрос га је код Мостара препознао случајни пролазник, док се скривао у жбуњу. Он је алармирао полицију, која га је касније ухапсила.
Како је раније потврдио за портал "Аваза" адвокат Омар Мехмедбашић, Шерак и Радмиловић су се бранили шутњом током давања изјаве у ПУ
