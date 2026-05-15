Logo
Large banner

Ухапшен док се скривао у грму: Аднан Шерак предат Тужилаштву КС

Аутор:

АТВ
15.05.2026 21:41

Коментари:

0
Аднан Шерак ухапшен скривао се у грму
Фото: Avaz/YouTube/printscreen

Аднан Шерак је предат у надлежност Тужилаштва Кантона Сарајево.

Подсјећамо, за њим је била расписана потрага након што је малтретирао свог познаника из Илијаша, премлатио га и све снимао мобителом, преноси Аваз

Прво се скривао у Сарајеву, па онда је побјегао у Мостар. У насељу Врапчићи синоћ је лоциран и тада су ухапшени његови помагачи Ирдин Спахић и Адна Радмиловић.

Он је успио да побјегне, а јутрос га је код Мостара препознао случајни пролазник, док се скривао у жбуњу. Он је алармирао полицију, која га је касније ухапсила.

Како је раније потврдио за портал "Аваза" адвокат Омар Мехмедбашић, Шерак и Радмиловић су се бранили шутњом током давања изјаве у ПУ

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аднан Шерак

Тужилаштво Кантона Сарајево

Полиција

хапшење

Сарајево

Мостар

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Аднан Шерак

Хроника

Шерак ишамарао познаника из Илијаша, малтретирао га и све снимао мобителом

4 ч

0
Без тужиоца у суду, Кујовић изразио жаљење за погибију супружника Хршум

Хроника

Без тужиоца у суду, Кујовић изразио жаљење за погибију супружника Хршум

8 ч

2
Полиција Републике Српске

Хроника

Затражен притвор за држављанина Њемачке: Покушао да запали кућу и ауто у Бањалуци

9 ч

1
Веселин Милић начелник Полицијске управе за град Београд у полицијском одијелу стоји у канцеларији.

Хроника

Ухапшен начелник београдске полиције Веселин Милић

11 ч

1

  • Најновије

22

54

Гд‌је и како правилно складиштити кромпир како бисте спријечили његово клијање

22

50

Цијене нафте поново расту јер је затворен Хормушки мореуз

22

49

Радник из БиХ погинуо у Италији на грађевини

22

32

Нетанјаху потврдио: Израелска војска ликвидирала главног команданта Хамаса

22

25

Сакић: Политичко руководство Српске никада није имало већег непријатеља од Шмита, а Сарајево већег савезника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner