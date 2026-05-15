Огњен Матавуљ
15.05.2026 15:00

Без тужиоца у суду, Кујовић изразио жаљење за погибију супружника Хршум

У Врховном суду Републике Српске одржана је сједница по жалби на пресуду Амиру Кујовићу (42), који је неправоснажно осуђен на осам година затвора због саобраћајне несреће у којој су погинули супружници Данијела (42) и Дарио Хршум (50) из Пала.

Жалбе на пресуду уложили су и тужилаштво и одбрана. Међутим, нико од републичких тужилаца се данас није појавио на сједници у Врховном суду и јавности није познато на које се околности тужилаштво жалило. Законом о кривичном поступку присуство странака није обавезно на сједници, али је недолазак тужиоца изазвао огорчење породице страдалих...

Тужилац није дошао на сједницу, тврде да нису добили позив

На питање АТВ-а зашто тужилац није присуствовао, у Републичком јавном тужилаштву кажу да нису добили позив.

”Провјерама је утврђено да Републичко јавно тужилаштво није добило позив за предметну сједницу. За све даље информације потребно је да се обратите Врховном суду Републике Српске”, рекла је секретар РЈТ Драгица Тојагић.

Незванично сазнајемо да позив републичком тужилаштву није упућен, јер то није било назначено у писаној жалби.

Одбрана тврди да узрок није утврђен

Кујовићев бранилац, адвокат Бојан Веселиновић, пред судом је рекао да одбрана сматра узрок несреће није расвијетљен што, према његовим ријечима, утиче на читав поступак и оцјену о постојању умишљаја оптуженог.

”Ми и даље не знамо која је максимална дозвољена брзина на том дијелу магистралног пута. Постоји знак од 60km/h, а након њега неколико раскрсница које по Закону о основама безједности саобрајаћа БиХ то поништавају и ограничење би износило 80km/h”, рекао је Веселиновић.

Сматра да првостепена пресуда занемарује то што је један од вјештака утврдио да је пут технички неисправан, односно да нема попријечни нагиб који онемогућује отицање воде с пута. По ставу одбране то је довело до незгоде, јер је због воде на путу оптужени изгубио контролу над возилом.

Вода на путу занијела возило?

”Ту није било намјере претицања, већ је у контакту с водом дошло до заношења задњег дијела возила. Возило се занијело када су, због воде, точкови изгубили контакт с подлогом и оптужени није имао контролу над возилом. Техничка неисправност пута мора да се ријеши у циљу јавног интереса, јер тим путем дневно пролази хиљаду људи”, рекао је, између осталог, Веселиновић тражећи укидање пресуде.

Сматра и да је Кујовићу изречена престрога казна и да првостепеном пресудом нису правилно цијењене све олакшавајуће околности.

Кујовић исказао жаљење: ”Да могу, ја би их вратио”

Оптужени Амир Кујовић у судници је изразио жаљење због незгоде, наводећи да је тај догађај потпуно промијенио његов живот.

”Више пута сам породици изразио жаљење и спреман сам да помогнем дјеци страдалих. Нажалост, ја њих не могу вратити. Да могу, ја би их вратио. И ја сам отац двоје дјеце... Нудио сам помоћ и увијек ћу помоћи тој породици”, рекао је Кујовић.

Након вијећања Врховни суд Републике Српске одлуку ће донијети у року од 30 дана.

Шта се наводи у оптужници?

Трагична несрећа догодила се 11. августа 2020. година на магистралном путу Пале - Љубогошта. У оптужници се наводи да је Кујовић, без важеће возачке дозволе, управљао "Мерцедесом ГЛЦ 350", власништво Б.А. и био је под утицајем алкохола са концентрацијом од 0,41 g/kg.

Брзину није прилагодио условима пута и возио је 75km/h на мјесту гдје је ограничење 60km/h, иако је безбједна брзина била до 49 km/h, с обзиром на услове. Возило није држао уз десну ивицу ивицу коловоза, већ је прешао у лијеву траку намијењену за саобраћај из супротног смјера и директно ударио у ”ауди А3” којим је управљао Дарио Хршум. Усљед удара ”ауди” је слетио у канал и у њему су погинули Дарио и Данијела Хршум, родитељи тада два малољетна сина. У несрећи је тешко повријеђена Амина Рондић, сапутница у ”мерцедесу”.

Суђење поновљено

Подсјетимо, Кујовић је због незгоде првобитно био осуђен на осам година затвора, што је у то вријеме била највећа изречена казна за саобраћајну несрећу у Републици Српској. Уваживши жалбу одбране ту пресуду је укинуо Врховни суд. У поновљеном поступку Окружни суд у Источном Сарајеву поново је Кујовића огласио кривим и изрекао идентичну казну од осам година затвора.

