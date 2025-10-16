Logo

”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

Извор:

АТВ

16.10.2025

14:16

Коментари:

0
”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

У Окружном суду у Источном Сарајеву окончано је поновљено суђење Амиру Кујовићу из Сарајева за изазивање саобраћајне несреће у којој су погинули супружници Данијела и Дарио Хршум из Пала. Пресуда ће бити изречена 4. новембра.

На данашњем рочишту тужилаштво и одбрана су изнијели завршне ријечи, а суду се обратио и Милош Драговић, отац покојне Данијеле. У потресном обраћању суду Драговић је, између осталог, навео да породица само тражи правду.

”Молим Вас да оптуженог прогласите кривим и да му изрекнете максималну казну - казну која ће показати да у овој земљи људски живот има вриједност”, рекао је Драговић.

Његово обраћање суду преносимо у цјелости:

Завршна ријеч Милоша Драговића
Завршна ријеч Милоша Драговића

Подсјетимо, Врховни суд Републике Српске раније је укинуо пресуду којом је Кујовић био осуђен на осам година затвора и предмет је вратио на ново суђење Окружном суду у Источном Сарајеву.

Audi Danijela i Dario Hrsum 01

Хроника

Укинута пресуда за погибију супружника Хршум, Кујовићу ће се судити поново

Трагична несрећа догодила се 11. августа 2020. године на магистралном путу Пале - Љубогошта. У оптужници се наводи да је Кујовић, без важеће возачке дозволе, управљао "Мерцедесом ГЛЦ 350", власништво Б.А. и био је под утицајем алкохола са концентрацијом од 0,41 g/kg.

Брзину није прилагодио условима пута и возио је 75km/h на мјесту гдје је ограничење 60km/h, иако је безбједна брзина била до 49 km/h, с обзиром на услове. Возило није држао уз десну ивицу ивицу коловоза, већ је прешао у лијеву траку намијењену за саобраћај из супротног смјера.

”Свјестан да тако може угрозити јавни саобраћај и довести у опасност живот људи Кујовић је на то пристао и изгубио могућност да избјегне саобраћајну незгоду. Предњим дијелом возила ударио је у ”ауди А3” којим је управљао Дарио Хршум, крећући се из Љубогоште према Палама. Усљед удара "ауди" је слетио с коловоза и у њему су погинули Дарио и Данијела Хршум”, наводи се у опутжници.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Пале

Суђење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Младен Самарџија ухапшен по Интерполовој потјерници

Хроника

Младен Самарџија ухапшен по Интерполовој потјерници

59 мин

0
Ученик који је ударио вршњака боксером у главу, пар дана раније тукао другог ученика

Хроника

Ученик који је ударио вршњака боксером у главу, пар дана раније тукао другог ученика

1 ч

0
Иличићу три године затвора због преваре тешке милион евра

Хроника

Иличићу три године затвора због преваре тешке милион евра

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Завршени претреси у склопу акције "Коверта"

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

32

Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

14

25

Џасмин Тукс је прва трудница која је отворила Victoria's Сецрет ревију

14

25

Не игноришите симптоме: Ако вам руке трну док спавате, ево шта одмах требате урадити

14

23

Само ови вртићи у Бањалуци ће дежурати од понедјељка

14

16

”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner