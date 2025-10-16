”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

Извор:
У Окружном суду у Источном Сарајеву окончано је поновљено суђење Амиру Кујовићу из Сарајева за изазивање саобраћајне несреће у којој су погинули супружници Данијела и Дарио Хршум из Пала. Пресуда ће бити изречена 4. новембра.
На данашњем рочишту тужилаштво и одбрана су изнијели завршне ријечи, а суду се обратио и Милош Драговић, отац покојне Данијеле. У потресном обраћању суду Драговић је, између осталог, навео да породица само тражи правду.
”Молим Вас да оптуженог прогласите кривим и да му изрекнете максималну казну - казну која ће показати да у овој земљи људски живот има вриједност”, рекао је Драговић.
Његово обраћање суду преносимо у цјелости:
Подсјетимо, Врховни суд Републике Српске раније је укинуо пресуду којом је Кујовић био осуђен на осам година затвора и предмет је вратио на ново суђење Окружном суду у Источном Сарајеву.
Трагична несрећа догодила се 11. августа 2020. године на магистралном путу Пале - Љубогошта. У оптужници се наводи да је Кујовић, без важеће возачке дозволе, управљао "Мерцедесом ГЛЦ 350", власништво Б.А. и био је под утицајем алкохола са концентрацијом од 0,41 g/kg.
Брзину није прилагодио условима пута и возио је 75km/h на мјесту гдје је ограничење 60km/h, иако је безбједна брзина била до 49 km/h, с обзиром на услове. Возило није држао уз десну ивицу ивицу коловоза, већ је прешао у лијеву траку намијењену за саобраћај из супротног смјера.
”Свјестан да тако може угрозити јавни саобраћај и довести у опасност живот људи Кујовић је на то пристао и изгубио могућност да избјегне саобраћајну незгоду. Предњим дијелом возила ударио је у ”ауди А3” којим је управљао Дарио Хршум, крећући се из Љубогоште према Палама. Усљед удара "ауди" је слетио с коловоза и у њему су погинули Дарио и Данијела Хршум”, наводи се у опутжници.
