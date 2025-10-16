Ученик који је ударио вршњака боксером у главу, пар дана раније тукао другог ученика

16.10.2025
13:15
Бањалука се поново суочава с бруталним призорима вршњачког насиља.
Јавна тајна је да је вршњачког насиља на улици, али и у просторијама школе све више, те да очигледно не помажу кампање које се сваке школске године проводе у образовним установама и да се мора другачије реаговати.
Неко ће рећи да се ради о изолованим појединцима, али ако је и тако, превише их је.
На снимку који је у посједу Српскаинфо види се да четворица младића брутално насрћу на вршњака, обарају га на земљу и настављају да га ударају, док други посматрају. Одјећа му је подерана, али дјечак устаје, не предаје се, док их нису раставили.
Инцидент се, према незваничним информацијама, догодио у близини једне средње школе у Бањалуци, а у нападу је учествовао исти ученик који је прије само два дана боксером ударио вршњака у главу и то у просторијама Средњошколског центра “Гемит Апеирон”.
Бања Лука
Инцидент у Бањалуци почео да одмотава клупко вршњачког насиља
У том случају, како је раније потврдила директорка Вишња Којић, школа је одмах обавијестила полицију која је изашла на лице мјеста, а о судбини ученика одлучиће наставничко вијеће.
Све више свједочимо застрашујућем тренду насиља међу тинејџерима, а Бањалука, нажалост, постаје поприште призора који би требало да уздрмају читаво друштво.
Нови снимак туче који се појавио на друштвеним мрежама приказао је бруталност каква се ријетко виђа, четворица ученика насрћу на једног вршњака. Младић је на земљи, издеране одјеће, а нападачи не показују ни трунку гриже савјести.
Подсјетимо, прије само два дана у просторијама Средњошколског центра “Гемит Апеирон” догодио се инцидент који је узнемирио професоре и ђаке. Директорка Вишња Којић тада је изјавила да “овакав случај школа никада није имала” и потврдила да је полиција одмах реаговала.
И док школска врата и даље крију многе сличне приче, родитељи и наставници се питају, колико још снимака, рана и понижења треба да прође прије него што институције почну да дјелују озбиљно?
Јер насиље међу дјецом више није изузетак, оно нажалост постаје свакодневица.
