Возио под дејством алкохола, па слетио са пута: Задобио тешке повреде

16.10.2025

11:32

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Једна особа повријеђена је у судару три аутомобила у мјесту Полом на регионалном путу Дрињача-Братунац, а возач "пасата" задобио је тешке повреде када је под дејством алкохола слетио с пута у Заклопачи код Милића.

У Полому су се сударили аутомобили "голф" којим је управљао В. М. из Братунца, "шкода" коју је возио Ј. Ж. и "пасат" за чијим је управљачем је било лице Р.Ж.

Повријеђено је лице из "голфа" које збринуто у Дом здравља Братунац, одакле је на даље лијечење упућено у Болницу Зворник.

Саобраћајна незгода догодила се синоћ око 18.00 часова, а полицијски службеници из Братунца су извршили увиђај и против једног лица слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног поступка.

Возач аутомобила "пасат" М. Ч. повријеђен је када је јуче, сат времена послије поноћи, слетио са коловоза на магистралном путу Зворник - Власеница, у мјесту Заклопача. Алкотестирањем је утврђено да је имао 1,31 промил алкохола у крви.

Возач је прво превезен у Дом здравља "Свети Никола" у Милићима, а потом у Болницу Зворник гдје су му констатоване тешке повреде.

Припадници Полицијске станице Милићи су извршили увиђај, а против возача биће поднесен захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном суду.

Полицијски службеници из Сребреница јуче су око 12.00 часова ухапсили лице А. С. за којим постоје два расписа о трагању због почињеним кривичних дјела окарактерисаних као насиље у породици или породичној заједници и тешка крађа.

Саобраћајна несрећа

