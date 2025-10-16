Logo

У току хапшења на више локација у Хрватској

16.10.2025

11:15

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

На подручју пет жупанија у Хрватској у току је хапшење више лица осумњичених да су оквиру злочиначког удружења починила кривична дјела против интелектуалног власништва и рачунарских система, програма и података, саопштено је из Канцеларија за сузбијање корупције и борбу против организованог криминала /УСКОК/.

Хапшења и хитне доказне радње спроводе се на подручју Загреба, Приморско-горанске, Пожешко-славонске, Истарске и Сплитско-далматинске жупаније.

Илу-пожар-270925

Хроника

Мајка и кћерка страдале у стравичном пожару

Ове радње, по налогу УСКОК-а, спроводе Служба кибернетичке безбједности Управе криминалистичке полиције и Полицијска управа сплитско-далматинска.

УСКОК ће, након испитивања осумњичених, одлучити о даљем поступању.

Пожар

Хроника

Горјела фабрика намјештаја у Бањалуци

Хрватски медији преносе да је ријеч о хапшењима због илегалних пакета ИПТВ-а.

Хрватска

хапшење

USKOK

