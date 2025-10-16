Logo

Бејби пудер контаминиран азбестом: Хиљаде људи тужило познату компанију

Извор:

Sputnjik

16.10.2025

10:54

Коментари:

0
Против америчке компаније Џонсон и Џонсон у Великој Британији је поднијета велика тужба, која се односи на 3.000 људи, у којој се фирма оптужује да је свесно продавала бејби пудер контаминиран азбестом, преноси Би-Би-Си.

У тужби, која се позива на интерне меморандуме и научне извештаје, се наводи да је компанија Џонсон и Џонсон још 1960-их година била свесна да њен пудер у праху на бази минерала садржи влакнасте облике талка, као што су тремолит и актинолит, који се када су у влакнастом облику класификују као азбест, и повезују се са потенцијално смртоносним карциномима.

У тужби се наводи да, упркос сазнању да су минерали директно повезани са раком, компанија Џонсон и Џонсон никада није издала упозорења на паковању свог бјеби пудера, већ да је умјесто тога покренула агресивне маркетиншке кампање приказујући пудер као симбол чистоће и безбједности.

Компанија је порекла оптужбе, као и све тврдње да је свјесно продавала беби пудер контаминиран азбестом.

У саопштењу, издатом у име фирме, наводи се да је њихов беби пудер „испуњавао све потребне регулаторне стандарде, да не садржи азбест и не изазива рак“.

Поступак у Великој Британији одражава опсежне парнице у Сједињеним Америчким Државама, где је поднијето више тужби, а подносиоцима захтјева досуђена је одштета у износу од милијарде долара.

Адвокати тужилаца процјењују да би одштета која се тражи у Великој Британији могла да достигне стотине милиона евра и да би тужба могла да постане највећи случај одговорности за производ у британској историји, пише Спутњик.

Таг:

DŽonson i DŽonson

Коментари (0)
