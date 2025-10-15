Регионални самит трговине 28. и 29. октобра у Бањалуци

15.10.2025
17:18
Коментари:0
Први Регионални самит трговине (РСТ 2025), дводневни догађај посвећен будућности трговине, регионалној сарадњи и расту пословних прилика, биће одржан 28. и 29. октобра у Културном центру Бански двор у Бањалуци.
Самит окупља лидере трговине, представнике државних институција, власнике фирми, "startupe", логистичке и технолошке стручњаке — са циљем да покрене конкретне иницијативе за унапређење трговине и регионалне повезаности.
Програм обухвата панел-дискусије, предавања врхунских практичара из регије, структурисане Б2Б састанке и програме умрежавања, а организатори најављују и пратеће догађаје који ће додатно афирмисати Бањалуку као регионални центар трговине. Котизација за оба дана износи 300 КМ, а пријаве и додатне информације доступни су на званичном сајту www.rst.ba.
„Регионални самит трговине није само конференција — то је платформа за повезивање привреде, размјену искустава и конкретно умрежавање које ће потакнути извоз и модернизацију трговине у регији. Ово је и прилика да регија јасно артикулише снаге у трговини, логистици и извозу док истовремено гради мостове према дигиталној и одрживој будућности. Самит није само скуп већ иницијатива која има циљ да регионалну трговину трансформише у конкурентну, технолошки опремљену и одрживу индустрију.”, истиче Драгана Божић, директор Регионалног самита трговине.
Учешће на Регионалном самиту трговину потврдили су бројне компаније, институције и појединци из цијелог региона.
Бањалука 28. и 29. октобра постаје центар регионалне трговине. Остало је још мало слободних мјеста – своје обезбиједите www.rst.ba.
