ИДФ тврди да је ликвидирао команданта регионалне дивизије Хезболаха Хасана Саламеха

Аутор:

АТВ

10.03.2026

20:00

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су су да је у недјељу увече ликвидиран командант регионалне дивизије Хезболаха Хасан Саламех познат и као Абу Хусеин Раб. ИДФ је потврдио убиство Саламеха објављујући и снимак ваздушног напада, преноси Тајмс ов Израел.

Саламех је предводио јединицу Наср Хезболаха, једну од три регионалне дивизије у јужном Либану која је била одговорна за подручје између планине Дов и града Бинт Џбејла.

У саопштењу ИДФ се наводи да је Саламех био мета израелског ваздушног напада на град Џуаи у јужном Либану.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

Црна Гора евакуисала 210 особа са Блиског истока, пријављено још 215

Ликвидацију команданта регионалне дивизије Хезболаха први је објавио израелски министар одбране Израел Кац.

ИДФ је објавио да је Саламех годинама служио на неколико позиција у Хезболаху, а преузео је команду над јединицом Наср Хезболах након што је његов претходник, Талеб Абдулах, убијен у јуну 2024. године, преноси РТС.

