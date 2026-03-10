ИДФ тврди да је ликвидирао команданта регионалне дивизије Хезболаха Хасана Саламеха

Аутор:АТВ
Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су су да је у недјељу увече ликвидиран командант регионалне дивизије Хезболаха Хасан Саламех познат и као Абу Хусеин Раб. ИДФ је потврдио убиство Саламеха објављујући и снимак ваздушног напада, преноси Тајмс ов Израел.
Саламех је предводио јединицу Наср Хезболаха, једну од три регионалне дивизије у јужном Либану која је била одговорна за подручје између планине Дов и града Бинт Џбејла.
У саопштењу ИДФ се наводи да је Саламех био мета израелског ваздушног напада на град Џуаи у јужном Либану.
Ликвидацију команданта регионалне дивизије Хезболаха први је објавио израелски министар одбране Израел Кац.
ИДФ је објавио да је Саламех годинама служио на неколико позиција у Хезболаху, а преузео је команду над јединицом Наср Хезболах након што је његов претходник, Талеб Абдулах, убијен у јуну 2024. године, преноси РТС.
