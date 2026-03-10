Logo
Поскупљују цијене авионских карата због раста цијена горива

СРНА

10.03.2026

19:42

Поскупљују цијене авионских карата због раста цијена горива
Фото: Ethan Sarkar/Pexels

Авио-компаније "Квантас ервезј" из Аустралије, скандинавски "САС" и "Ер Нови Зеланд" најавили су поскупљење авионских карата због наглог скока цијена горива узрокованог сукобом на Блиском истоку.

Цијене керозина, које су прије америчко-израелских напада на Иран износиле око 85 до 90 америчких долара по барелу, скочиле су на између 150 и 200 долара, саопштио је новозеландски национални превозник.

Из компаније "САС" истичу да је повећања цијена карата неопходно да би летови остали стабилни и поуздани, те да су провели привремено прилагођавање цијена.

Неколико азијских и ецропских авио-компанија, укључујући "Луфтханзу" и "Рајанер" имају заштиту од ризика цијена нафте, чиме су осигурале дио својих залиха горива по фиксним цијенама.

Кувајт, главни извозник керозина у сјеверозападну Европу, присиљен је да смањи производњу.

"Квантас" је саопштио да, уз повећање међународних тарифа, истражује могућност прерасподјеле капацитета према Европи.

Цијене карата на рутама између Азије и Европе нагло су порасле због затварања ваздушног простора и ограничених капацитета.

Осим високих трошкова горива, сужавање ваздушног простора пријети поремећајем глобалне туристичке индустрије, јер пилоти мијењају руте како би избјегли сукоб на Блиском истоку.

Компаније "Емирејтс", "Катар ервејз" и "Етихад" заједно држе око једне трећине путничког саобраћаја између Европе и Азије.

