Дара Бубамара проговорила о млађем партнеру, па упоредила себе са Мадоном

Дара Бубамара не крије да јој је јако битно да у јавности увијек изгледа свјетски, зато се труди да сваки пут понесе најбоље комаде гардеробе. На снимање Звезда Гранда утегла се у хеланке и црну мајицу, а све је укомбиновала са кожном јакном и занимљивим наочарима.
Дара Бубамара говорила је о снимању, али и љубави. Како је рекла, њу нико не може да увриједи и не прима ниједан коментар лично.
- Мене не могу да погоде коментари колега, то је шоу бизнис, сви сједимо тамо 7, 8 сати. Неко из бијеса или глади нешто каже, али у принципу ме нико није увриједио. 99 одсто естраде не може да ме увриједи, мене занима мој син, брат и пријатељи - рекла је Дара.
Она је додала да се труди да изгледа добро, па је упоредила себе са Мадоном. Како каже, њима је заједничко то што воле млађе мушкарце.
- Мислим да је то сасвим нормално. Жене које су самоувјерене и сигурне и себе, могу то да поднесу и издрже - рекла је она, пише Блиц.
Дара је открила и да "болесно" воли да гледа серију Сулејман Величанствени и да не пропушта ниједну епизоду.
- Била сам бијесна два сата и у шоку како је могао најбољег пријатеља да убије. Мене занима како је то некад било. То што жена уради не може нико, због жена су се водили ратови, због оних ствари. Да сам се тада родила била бих главна, каква Хурем.
Дара је рекла да би била главна, али да она није баш онаква каква се представља у јавности.
- Ја јесам мало врцкаста и темперамента, али сам јако њежна и емотивна, никада не бих узела нечији телефон. Да мени неко узме то би ми био крај свијета. Нисам посесивна ни љубоморна - рекла је Дара.
