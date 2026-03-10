Logo
Large banner

Дара Бубамара проговорила о млађем партнеру, па упоредила себе са Мадоном

Аутор:

АТВ

10.03.2026

20:51

Коментари:

1
Дара Бубамара проговорила о млађем партнеру, па упоредила себе са Мадоном
Фото: Youtube/Zvezde Granda/screenshot

Дара Бубамара не крије да јој је јако битно да у јавности увијек изгледа свјетски, зато се труди да сваки пут понесе најбоље комаде гардеробе. На снимање Звезда Гранда утегла се у хеланке и црну мајицу, а све је укомбиновала са кожном јакном и занимљивим наочарима.

Дара Бубамара говорила је о снимању, али и љубави. Како је рекла, њу нико не може да увриједи и не прима ниједан коментар лично.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Сутра се обиљежава Свети порфирије: Вјерује се да на овај дан не треба радити једну ствар у кући

- Мене не могу да погоде коментари колега, то је шоу бизнис, сви сједимо тамо 7, 8 сати. Неко из бијеса или глади нешто каже, али у принципу ме нико није увриједио. 99 одсто естраде не може да ме увриједи, мене занима мој син, брат и пријатељи - рекла је Дара.

Она је додала да се труди да изгледа добро, па је упоредила себе са Мадоном. Како каже, њима је заједничко то што воле млађе мушкарце.

- Мислим да је то сасвим нормално. Жене које су самоувјерене и сигурне и себе, могу то да поднесу и издрже - рекла је она, пише Блиц.

Спатифилум

Савјети

Ово цвијеће доноси срећу свакој жени: Ево како да га правилно одржавате

Дара је открила и да "болесно" воли да гледа серију Сулејман Величанствени и да не пропушта ниједну епизоду.

- Била сам бијесна два сата и у шоку како је могао најбољег пријатеља да убије. Мене занима како је то некад било. То што жена уради не може нико, због жена су се водили ратови, због оних ствари. Да сам се тада родила била бих главна, каква Хурем.

Дара је рекла да би била главна, али да она није баш онаква каква се представља у јавности.

Лука Дончић-10092025

Кошарка

НБА папрено казнила Дончића

- Ја јесам мало врцкаста и темперамента, али сам јако њежна и емотивна, никада не бих узела нечији телефон. Да мени неко узме то би ми био крај свијета. Нисам посесивна ни љубоморна - рекла је Дара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Dara Bubamara

Пјевачица

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото бројеви, резултати извлачења: Чак седам људи добило велики новац

2 ч

0
Евакуација држављана БиХ са Блиског истока могућа и комерцијалним летовима

БиХ

Евакуација држављана БиХ са Блиског истока могућа и комерцијалним летовима

2 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 20. колу

2 ч

0
Прослава 8. марта

Република Српска

Додик: Улога жена непроцјењива за развој Српске

2 ч

6

Више из рубрике

Ђорђе Давид заратио са Снежаном Ђуришић: Једном ногом сте у гробу

Сцена

Ђорђе Давид заратио са Снежаном Ђуришић: Једном ногом сте у гробу

4 ч

0
Пјевачица Бритни Спирс

Сцена

Бритни Спирс на ивици након хапшења

6 ч

0
Јаков Јозиновић

Сцена

Јаков Јозиновић донио одлуку о концерту у Спенсу у Новом Саду

6 ч

0
Пјевач Тони Цетински

Сцена

Огласио се директор Спенса о Тонију Цетинском

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

31

У БиХ због Ирана дивљају цијене: Ево колико је гориво тамо

22

20

Гори гасовод у центру града, постоји опасност од експлозије

22

20

Србија набавила балистичке суперсоничне ракете какве не постоје у региону

22

15

Једна особа се полила бензином и запалила у аутобусу: Има мртвих и повријеђених

22

10

Тришић Бабић: Узрок свих политичких проблема у БиХ су ОХР и Шмит

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner