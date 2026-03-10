Logo
Истраживање на скоро милион људи: Два поремећаја сна опасна за срце

Извор:

Б92

10.03.2026

21:52

Коментари:

0
Истраживање на скоро милион људи: Два поремећаја сна опасна за срце
Фото: pexels/Vlada Karpovich

Ново велико истраживање показује да комбинација несанице и апнеје у сну може значајно повећати ризик од високог крвног притиска и кардиоваскуларних болести.

Студију су спровели истраживачи са Yale School of Medicine, анализирајући податке скоро милион америчких ветерана. Резултати су објављени у часопису Journalof the AmericanHeart Association.

Несаница значи дуготрајне потешкоће са успављивањем или одржавањем сна. Апнеја у сну је поремећај код којег долази до понављаних прекида дисања током ноћи, што стално ремети сан.

Иако се ова два поремећаја обично дијагностикују одвојено, многи људи имају оба истовремено. Када се појаве заједно, стање се назива ЦОМИСА (комбинована несаница и опструктивна апнеја у сну) и повезано је са већим здравственим ризиком.

Према истраживању, особе које пате од оба поремећаја имају знатно већи ризик од хипертензије и срчаних болести него они који имају само један од тих проблема.

Зашто поремећен сан оптерећује срце

Током сна организам обнавља многе функције, укључујући и кардиоваскуларни систем.

Ако је сан стално прекидан, због буђења, кратког трајања сна или пауза у дисању, срце и крвни судови не добијају довољно времена да се опораве и стабилизују.

Haker

Регион

Сајбер напад на албански парламент, хакери тврде да имају све мејлове посланика

Стручњаци истичу да се поремећаји сна често занемарују, иако могу имати велики утицај на здравље.

Циљ истраживања био је и да се утврди да ли поремећаји сна утичу на ризик од срчаних болести већ у раним фазама живота, када се ризик још може спријечити.

Научници наглашавају да дуготрајне потешкоће са сном не треба схватати као безазлен проблем, јер с временом могу створити додатно оптерећење за кардиоваскуларни систем.

Због тога препоручују да се здравље сна прати једнако озбиљно као и други фактори ризика за срчане болести, попут високог крвног притиска, пушења или гојазности. Такође савјетују да се несаница и апнеја лијече заједно, а не одвојено, преноси б92.

Коментари (0)
