Познат идентитет мушкарца који је погинуо у тешкој несрећи

Аутор:АТВ
10.03.2026
22:53
Коментари:0
Сулејман Осмић (80) погинуо је у саобраћајној несрећи која се данас послијеподне догодила у Добој Истоку, сазнаје "Аваз".
Ријеч је о мушкарцу из мјеста Бријешница Мала у Добој Истоку.
Подсјетимо, Осмића је ударио камион.
Министарство унутрашњих послова Тузланског кантона огласило се након стравичне несреће која се догодила данас послијеподне у мјесту Добој Исток, преноси Дневни Аваз.
"Данас, 10.3.2026. године око 16.15 сати на магистралном путу М 4 у мјесту Добој Исток догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали теретно моторно возило и пјешак рођен 1946. године. У овој саобраћајној незгоди смртно је страдао пјешак, чију смрт је на мјесту догађаја констатовао љекар Дома здравља Добој Исток. Увиђај под надзором кантоналног тужиоца проводе полицијски службеници Полицијске управе Грачаница", наводе из полиције.
Свијет
Трамп запријетио Ирану: Биће посљедица које "до сада нису виђене"
Саобраћај се на наведеној дионици магистралног пута одвија једном саобраћајном траком, саопштено је раније из МУП-а ТК.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
23
38
23
32
23
26
23
20
23
15
Тренутно на програму