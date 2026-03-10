Logo
Large banner

Познат идентитет мушкарца који је погинуо у тешкој несрећи

Аутор:

АТВ

10.03.2026

22:53

Коментари:

0
Познат идентитет мушкарца који је погинуо у тешкој несрећи
Фото: АТВ

Сулејман Осмић (80) погинуо је у саобраћајној несрећи која се данас послијеподне догодила у Добој Истоку, сазнаје "Аваз".

Ријеч је о мушкарцу из мјеста Бријешница Мала у Добој Истоку.

Подсјетимо, Осмића је ударио камион.

Министарство унутрашњих послова Тузланског кантона огласило се након стравичне несреће која се догодила данас послијеподне у мјесту Добој Исток, преноси Дневни Аваз.

"Данас, 10.3.2026. године око 16.15 сати на магистралном путу М 4 у мјесту Добој Исток догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали теретно моторно возило и пјешак рођен 1946. године. У овој саобраћајној незгоди смртно је страдао пјешак, чију смрт је на мјесту догађаја констатовао љекар Дома здравља Добој Исток. Увиђај под надзором кантоналног тужиоца проводе полицијски службеници Полицијске управе Грачаница", наводе из полиције.

Трамп

Свијет

Трамп запријетио Ирану: Биће посљедица које "до сада нису виђене"

Саобраћај се на наведеној дионици магистралног пута одвија једном саобраћајном траком, саопштено је раније из МУП-а ТК.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Doboj Istok

poginuo pješak

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сраман случај из Српске: Оптужена да је опљачкала тетку на самрти

Хроника

Сраман случај из Српске: Оптужена да је опљачкала тетку на самрти

1 ч

0
Везали баку и сатима се иживљавали над њом: Овако су се бранили пред тужилаштвом

Хроника

Везали баку и сатима се иживљавали над њом: Овако су се бранили пред тужилаштвом

1 ч

0
Мотоцикл мотор вожња пут

Хроника

Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи

5 ч

0
Ужас на пјешачком прелазу: Аутомобилом ударио мушкарца и дијете (3)

Хроника

Ужас на пјешачком прелазу: Аутомобилом ударио мушкарца и дијете (3)

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

38

Невиђено у модерном ратовању: Један војник држао положај 68 дана

23

32

Алекса Аврамовић раширио шал са натписом посвећеним БиХ

23

26

Поново се појавило створење судњег дана: Објављен драматичан снимак

23

20

Џејла Рамовић коначно проговорила о Марији Шерифовић

23

15

Погинуло више путника: Запалио се аутобус у центру града

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner