Сраман случај из Српске: Оптужена да је опљачкала тетку на самрти

Аутор:

АТВ

10.03.2026

22:50

Коментари:

0
Сраман случај из Српске: Оптужена да је опљачкала тетку на самрти

Основни суд у Требињу потврдио је оптужницу против Г.Ј. (42) из Билеће коју терете да је од 25. јуна 2024. године до 13. јула 2024. године у том мјесту подигла скоро 8.000 КМ са рачуна оштећене Ш.Д, њене тетке, која је у то вријеме била животно угрожена.

Окружно јавно тужилаштво у Требињу терети је да је починила продужено кривично дјело тешка крађа.

Према наводима оптужнице она је са текућег рачуна у власништву оштећене Ш.Д, која је сестра њеног оца, подигла новац у укупном износу од 7.920 КМ кориштењем банковне картице.

То је, како се наводи, учинила у више наврата са банкомата у Билећи, а до картице са пин кодом дошла је на њој познати начин.

Како је прецизирано, више пута подизала је износе од 150 до 1.000 марака.

"Оштећена Ш.Д. у то вријеме је била животно угрожена јер се због можданог удара налазила на болничком лијечењу у Болници Требиње, након чега се њено лијечење због исте болести наставило у Универзитетској болници Фоча. По изласку из болнице, оштећена је смјештена у ЈУ Дом пензионера у Требињу, гдје је умрла", наводи се у оптужници.

Крађа

Билећа

