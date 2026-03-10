Logo
У БиХ због Ирана дивљају цијене: Ево колико је гориво тамо

Аутор:

АТВ

10.03.2026

22:31

У БиХ због Ирана дивљају цијене: Ево колико је гориво тамо

Разлика у цијенама горива између Ирана и Европе је огромна.

Док у многим европским земљама дизел кошта близу два евра по литри, у овој блискоисточној земљи цијена је готово симболична.

На примјер, у Ирану је дизел 270 пута јефтинији него у БиХ.

Према подацима с "глобалпетролпрaјсис", специјализоване Веб-странице која пружа поуздане, ажурне и свеобухватне податке о малопродајним цијенама енергената широм свијета, литар дизела у Ирану кошта тек 0,005 евра, што значи да резервоар од 50 литара кошта симболичних пола марке.

Дакле, цијена дизела у Ирану је друга најнижа на свијету, готово у рангу с Венецуелом (0,004 евра/литар). Поређења ради, у БиХ је просјечна цијена дизела тренутно око три марке по литри.

Иран има неке од највећих енергетских ресурса на свијету. Земља има треће највеће резерве нафте и друге највеће резерве природног гаса у свијету. То у пракси значи да Иран омогућава изузетно ниске домаће цијене горива локалним возачима.

Осим тога, иранска влада деценијама проводи политику огромних енергетских субвенција. Након Исламске револуције 1979. године, власти су одлучиле да цијене горива одрже врло ниским како би подржале становништво и стимулисале економски развој.

Према подацима Међународног монетарног фонда, Иран је 2022. године потрошио приближно 163 милијарде долара на енергетске субвенције, што је еквивалентно више од 27 одсто БДП.

У неким случајевима, дизел је чак јефтинији од флаширане воде. На примјер, флашица воде од 500 милилитара може коштати око 5.000 иранских ријала, док се литар дизела продаје за око 3.000 ријала.

Практично, у Ирану се дизел продаје по цијени 270 пута нижој него у БиХ.

Тако у Ирану, за резервоар од 50 литара дизела, возачи плаћају само 0,5 КМ. У БиХ иста количина горива у просјеку кошта 135 КМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

