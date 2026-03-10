Logo
Једна особа се полила бензином и запалила у аутобусу: Има мртвих и повријеђених

АТВ

10.03.2026

22:15

Једна особа се полила бензином и запалила у аутобусу: Има мртвих и повријеђених
Хорор сцена у мјесту Керзерс у швајцарском кантону Фрејбург - изгорио је аутобус, има више мртвих и повријеђених.

Званичних информација нема, али свједоци кажу да је било језиво.

Наиме, пожар је захватио поштански аутобус, који је у потпуности изгорио. Иако су све хитне службе брзо стигле на лице мјеста, нису успјеле да спасу све.

Како се наводи, према одређеним изворима, до пожара је дошло када се једна особа полила бензином и запалила у аутобусу.

"Никоме није дозвољено да приђе", кажу очевици са лица мјеста.

Засад није познато колико је тачно људи погинуло, а не зна се ни степен опекотина код повријеђених, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

