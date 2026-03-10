Једна особа се полила бензином и запалила у аутобусу: Има мртвих и повријеђених

Аутор:АТВ
10.03.2026
22:15
Коментари:0
Хорор сцена у мјесту Керзерс у швајцарском кантону Фрејбург - изгорио је аутобус, има више мртвих и повријеђених.
Званичних информација нема, али свједоци кажу да је било језиво.
Наиме, пожар је захватио поштански аутобус, који је у потпуности изгорио. Иако су све хитне службе брзо стигле на лице мјеста, нису успјеле да спасу све.
Како се наводи, према одређеним изворима, до пожара је дошло када се једна особа полила бензином и запалила у аутобусу.
"Никоме није дозвољено да приђе", кажу очевици са лица мјеста.
Засад није познато колико је тачно људи погинуло, а не зна се ни степен опекотина код повријеђених, преноси Курир.
Ultimaora: a Kerzers FR Svizzera. Video. — Gianni leone (@giannileone33) March 10, 2026
Un bus in fiamme, La polizia conferma che ci sono diverse persone ferite: elicottero in funzione.
Grosseinsatz in Kerzers FR%20Postauto brennt lichterloh – mehrere Verletzte
https://t.co/isz18Oapv1
