Трамп запријетио Ирану: Биће посљедица које "до сада нису виђене"

Извор:

Агенције

10.03.2026

21:22

Коментари:

0
Амерички предсједник Доналд Трамп
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп затражио је данас да Иран хитно уклони све подводне мине у Ормуском мореузу или ће у супротном да се суочи са војним посљедицама које "до сада нису виђене".

"Ако је Иран поставио било какве мине у Ормуском мореузу, а ми немамо извјештаје да су то учинили, желимо да оне буду уклоњене, одмах!", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".

Ако уклоне оно што је постављено, каже Трамп, то ће бити огроман корак у правом смјеру.

Обавјештајна служба је раније саопштила да постоје знакови да би Иран могао да распоређује подводне мине у Ормуском мореузу, пренио је "Си-Би-Ес њуз".

Марија Захарова

Свијет

У нападу на Иран оштећен руски конзулат, огласила се Захарова

