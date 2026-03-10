Трамп запријетио Ирану: Биће посљедица које "до сада нису виђене"

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп затражио је данас да Иран хитно уклони све подводне мине у Ормуском мореузу или ће у супротном да се суочи са војним посљедицама које "до сада нису виђене".
"Ако је Иран поставио било какве мине у Ормуском мореузу, а ми немамо извјештаје да су то учинили, желимо да оне буду уклоњене, одмах!", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".
Ако уклоне оно што је постављено, каже Трамп, то ће бити огроман корак у правом смјеру.
Обавјештајна служба је раније саопштила да постоје знакови да би Иран могао да распоређује подводне мине у Ормуском мореузу, пренио је "Си-Би-Ес њуз".
