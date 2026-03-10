Пумпе већ на мети инспекције: Двије се озбиљно истражују

Аутор:АТВ
10.03.2026
22:10
Коментари:0
Управа за инспекцијске послове Босанскоподрињског кантона (БПК) Горажде изузела је документацију са двије бензинске пумпе у БПК - потврдио је директор Управе Емко Ризвановић.
Појаснио је да су од ескалације рата на Блиском Истоку, несташице и раста цијена нафте и нафтних деривата, тржишни инспектори и у овом кантону провели три надзора.
"У прве двије контроле констатовано је да су све пумпе биле уредне, на одређеном броју је била несташица и то је био проблем јер нестало је залиха, али након нове набавке они су заиста били принуђени подизати цијене горива и уклапали су се у марже. Међутим, јуче и данас смо поново извршили контролу и код двије пумпе које су биле предмет контроле смо основано посумњали да има одређених неправилности и изузета је документација", прецизирао је Ризвановић.
Упозорио је да се, уколико се утврде неправилности, прекршиоци суочавају са новчаним санкцијама, преноси "Фена".
"Ако цијену буду прилагодили набавној цијени и дозвољеној маржи, ми ћемо записником констатовати да је стање у реду, али уколико се утврде неправилности и прекораче маржу, иду им прекршајни налози. Најнижа новчана казна која се може изрећи је 6.000 КМ фирми и 1.000 КМ одговорној особи, плус одузимање противзаконито стечене користи", нагласио је Ризвановић.
Из кантоналне инспекције су поручили да настављају пратити стање на тржишту и на бензинским пумпама у БПК Горажде.
