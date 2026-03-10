Балканац се преселио у земљу бољу од Њемачке: "Плате дупло веће"

Аутор:АТВ
10.03.2026
22:58
Коментари:0
Њемачка је многим људима с Балкана постала прескупа за живот.
У таквој ситуацији дио људи одлучује да срећу потражи у другим државама које раније нису биле толико популарне међу радницима из региона.
Једна од њих је Финска, гдје су плате знатно веће, а некретнине често повољније него у појединим дијеловима Хрватске, преноси Дневно.хр.
Корисник Reddita под именом PaymentLegitimate761 подијелио је своје искуство живота у Финској. Како каже, тржиште некретнина и изнајмљивања много је уређеније него у земљама региона.
„Овдје не можеш произвољно да подижеш кирију. Држава регулише колико она може да се повећа у одређеном периоду. Куповина стана или куће често је два пута, па и више пута јефтинија него код нас у мањим градовима. Људи код куће често плаћају високу кирију за лоше станове, док овдје за сличан новац можеш да живиш у новоградњи“, написао је он.
Додаје и да је раније живио у Њемачкој, али да се по квалитету живота она, према његовом мишљењу, не може поредити с Финском.
Према подацима финског статистичког завода Statistics Finland, просјечна мјесечна бруто плата запослених с пуним радним временом износила је 4.252 евра у четвртом кварталу 2025. године.
Колико ће неко добити "на руке" зависи од више фактора – висине пореза, мјеста становања, црквеног пореза и личне пореске картице.
Свијет
Оперисали јој погрешан дио тијела, па суд пресудио против ње
Подаци OECD-а показују да просјечан самац без дјеце у Финској након пореза и доприноса задржи око 69,7 одсто бруто плате. То значи да нето плата у просјеку износи између 2.900 и 3.000 евра мјесечно.
За поређење, у Хрватској је у децембру прошле године просјечна нето плата износила 1.494 евра, што значи да су примања у Финској приближно дупло већа.
Када је ријеч о некретнинама, ситуација зависи од града и врсте стана. Према подацима Statistics Finland, цијене старијих станова у стамбеним зградама пале су за 2,5 одсто током 2025. године, док су у јануару 2026. биле још 2,8 одсто ниже него годину раније.
С друге стране, новоградња је забиљежила благи раст. Цијене нових станова у 2025. години порасле су за 0,2 одсто, а у посљедњем кварталу биле су 3,1 одсто више него годину раније.
На нивоу цијеле државе процјењује се да је:
просјечна цијена квадрата новоградње око 5.100 евра
просјечна цијена свих типова некретнина око 2.900 евра по квадрату
медијална цијена око 2.600 евра по квадрату
Нижи просјек посљедица је тога што статистика укључује и старије станове и некретнине у мањим градовима.
Колико кошта стан у Хелсинкију и другим градовима
Разлике између градова су значајне. У Хелсинкију, главном граду, станови су најскупљи и често коштају између 200.000 и 350.000 евра.
Хроника
Познат идентитет мушкарца који је погинуо у тешкој несрећи
У мањим градовима ситуација је потпуно другачија – стан се може купити већ за 45.000 до 70.000 евра.
Просјечна цијена старијих станова процјењује се на око 2.487 евра по квадратном метру. У јефтинијим дијеловима Хелсинкија цијене се крећу између 1.900 и 3.000 евра по квадрату, док су у центру града и два до три пута веће.
И поред тога, цијене су често ниже него у Загребу, гдје је квадрат староградње у просјеку двоструко скупљи.
Најниже цијене станова могу се пронаћи у мањим градовима на истоку и сјеверу Финске. У тим подручјима могуће је купити некретнину по изузетно ниским цијенама.
На примјер:
у граду Иматра оглашаван је стан од 40 квадрата за око 4.700 евра
мањи станови могу се пронаћи и за око 19.500 евра
У пракси се већина мањих станова у тим регионима продаје између 20.000 и 70.000 евра.
Слична ситуација је и с кућама. У неким селима или мањим градовима старија кућа може се купити већ за 15.000 евра, док се солидне куће најчешће продају за 30.000 до 80.000 евра.
Градови који се често издвајају по нижим цијенама некретнина су Варкаус, Иматра, Јоенсуу, Кајаани и Кoккola.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
23
38
23
32
23
26
23
20
23
15
Тренутно на програму