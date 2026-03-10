Logo
Орбан: Од резултата избора зависи да ли ће Влада чувати земљу од сукоба

СРНА

10.03.2026

22:41

0
Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да ће резултат предстојећих парламентраних избора одлучити да ли ће Мађарска имати владу која ће чувати државу од сукоба.

- Ратни вихор дува према Мађарској. Искрено се надамо да ће се Европљани опаметити, али у датом тренутку разумна особа се мора помирити са чињеницом да живимо у времену непосредне опасности од рата - навео је Орбан у видео-поруци објављеној на Иксу.

Гориво

Економија

У БиХ због Ирана дивљају цијене: Ево колико је гориво тамо

Он је истакао да актуелна Влада гарантује војну неутралност и заштиту Мађарске, првенствено од ратних дејстава.

- Имамо Владу која неће слати наше људе, неће дати наше оружје ни наш новац за рат који са нама нема никакве везе - додао је мађарски премијер.

Виктор Орбан

Мађарска

