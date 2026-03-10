Logo
Путин ће одликовати војника који је 68 дана сам држао положаје

Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

Предсједник Русије Владимир Путин одликоваће руског војника који је сам 68 дана држао положаје у области насеља Гришино на красноармејском правцу, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Путин се раније данас састао са лидером Доњецке Народне Републике Денисом Пушилином, који га је информисао о овом подвигу руског војника Сергеја Јарашева /21/ и замолио га да буде награђен.

Пушилин је рекао да саборци Јарашева нису могли никако да дођу до њега, већ су му уз помоћ дронова достављали муницију и храну.

Руски предсједник је након овог разговора затражио детаљан извјештај од Министарства одбране Русије и потом наложио да се припреми указ о додјели звијезде "Хероја Русије" храбром војнику.

Млади херој Сергеј Јарашев тренутно се налази у болници, гдје се опоравља након тешке операције ампутације оба стопала, преноси РТ Балкан.

