Аустријанци масовно долазе у Словенију по јефтиније гориво

Бројни Аустријанци из пограничних подручја посљедњих дана долазе у Словенију како би напунили резервоаре аутомобила знатно јефтинијим горивом.
Главни разлог прекограничног точења горива је велика разлика у цијени која за литар дизела достиже и 30 евроценти.
Због велике потражње, поготово за дизелом, на неким бензинским пумпама повремено долази до несташица, а викендом се стварају велике саобраћајне гужве које мора да регулише полиција, преносе хрватски медији.
Док у Аустрији или Италији цијене диктира тржиште, у Словенији, као и у Хрватској и Мађарској, цијену горива регулише држава па се зато многим Аустријанцима исплати да пређу границу.
Из највеће словеначке нафтне компаније поручили су да се залихе пуне редовно упркос повременим несташицама.
