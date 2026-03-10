Logo
Аустријанци масовно долазе у Словенију по јефтиније гориво

СРНА

10.03.2026

21:09

Фото: Pexels

Бројни Аустријанци из пограничних подручја посљедњих дана долазе у Словенију како би напунили резервоаре аутомобила знатно јефтинијим горивом.

Главни разлог прекограничног точења горива је велика разлика у цијени која за литар дизела достиже и 30 евроценти.

Због велике потражње, поготово за дизелом, на неким бензинским пумпама повремено долази до несташица, а викендом се стварају велике саобраћајне гужве које мора да регулише полиција, преносе хрватски медији.

Док у Аустрији или Италији цијене диктира тржиште, у Словенији, као и у Хрватској и Мађарској, цијену горива регулише држава па се зато многим Аустријанцима исплати да пређу границу.

Из највеће словеначке нафтне компаније поручили су да се залихе пуне редовно упркос повременим несташицама.

Словенија

gorivo

Аустрија

