У нападу на Иран оштећен руски конзулат, огласила се Захарова

Извор:
Агенције
10.03.2026
21:07
Коментари:0
Портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова изјавила је да сукоб на Блиском истоку наставља да ескалира, директно или индиректно утичући на интересе све већег броја држава и њихових цивила.
"То је посебно очигледно у чињеници да су стране дипломатске мисије и конзуларна представништва у региону такође нападнуте, а њихов број расте", рекла је Захарова.
Она је изјавила да је 8. марта у иранском граду Исфахану, Генерални конзулат Русије оштећен усљед напада на оближњу канцеларију гувернера истоимене провинције.
Прозори на пословној згради и становима су разбијени, а неколико запослених је одбацио експлозивни талас.
"Срећом, није било жртава нити тежих повреда, додала је руска званичница. Сматрамо да су напади на дипломатска и конзуларна представништва флагрантно кршење фундаменталних докумената међународног права као што су Бечка конвенција о дипломатским односима из 1961. године и Бечка конвенција о конзуларним односима из 1963. године", навела је Захарова.
Регион
У судару погинула једна особа: Саобраћај потпуно обустављен
Она је саопштила да Русија захтијева да све стране строго поштују неповредивост дипломатских објеката и да се уздрже од угрожавања безбједности, живота и здравља особља.
САД и Израел су 28. фебруара започели војну операцију против Ирана. Под ударима су се нашли највећи ирански градови, укључујући Техеран.
Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
35
22
34
22
31
22
20
22
20
Тренутно на програму