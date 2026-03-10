Logo
У нападу на Иран оштећен руски конзулат, огласила се Захарова

Извор:

Агенције

10.03.2026

21:07

Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова изјавила је да сукоб на Блиском истоку наставља да ескалира, директно или индиректно утичући на интересе све већег броја држава и њихових цивила.

"То је посебно очигледно у чињеници да су стране дипломатске мисије и конзуларна представништва у региону такође нападнуте, а њихов број расте", рекла је Захарова.

Она је изјавила да је 8. марта у иранском граду Исфахану, Генерални конзулат Русије оштећен усљед напада на оближњу канцеларију гувернера истоимене провинције.

Прозори на пословној згради и становима су разбијени, а неколико запослених је одбацио експлозивни талас.

"Срећом, није било жртава нити тежих повреда, додала је руска званичница. Сматрамо да су напади на дипломатска и конзуларна представништва флагрантно кршење фундаменталних докумената међународног права као што су Бечка конвенција о дипломатским односима из 1961. године и Бечка конвенција о конзуларним односима из 1963. године", навела је Захарова.

Полиција Црна Гора

Регион

У судару погинула једна особа: Саобраћај потпуно обустављен

Она је саопштила да Русија захтијева да све стране строго поштују неповредивост дипломатских објеката и да се уздрже од угрожавања безбједности, живота и здравља особља.

САД и Израел су 28. фебруара започели војну операцију против Ирана. Под ударима су се нашли највећи ирански градови, укључујући Техеран.

Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.

