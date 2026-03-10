Logo
Подметнут пожар у близини сједишта њемачког канцелара

АТВ

10.03.2026

19:22

Подметнут пожар у близини сједишта њемачког канцелара
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Њемачка полиција спроводи истрагу о подметању пожара на градилишту у близини сједишта њемачког канцелара у Берлину, саопштено је из полиције.

"Непознати починилац је покушао да запали ограду градилишта која се налази у близини сједишта канцелара у берлинском округу Мите. Пожар је оштетио каблове и дио ограде, али нико није повријеђен", наводе из полиције.

Роберт Фицо

Свијет

Фицо: Хрвати праве проблем

Додају да су ватрогасне службе одмах локализовале пожар и да је покренута истрага о покушају подметања пожара и материјалној штети.

Наводи се да је осумњичени побјегао са лица мјеста.

