Подметнут пожар у близини сједишта њемачког канцелара

Њемачка полиција спроводи истрагу о подметању пожара на градилишту у близини сједишта њемачког канцелара у Берлину, саопштено је из полиције.
"Непознати починилац је покушао да запали ограду градилишта која се налази у близини сједишта канцелара у берлинском округу Мите. Пожар је оштетио каблове и дио ограде, али нико није повријеђен", наводе из полиције.
Додају да су ватрогасне службе одмах локализовале пожар и да је покренута истрага о покушају подметања пожара и материјалној штети.
Наводи се да је осумњичени побјегао са лица мјеста.
