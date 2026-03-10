Језиви детаљи двоструког убиства у Хрватској: Металним предметом убио мајку и баку

Аутор:АТВ
Јутро, 5.50 сати. Мјештани Госпића баш су се у то вријеме будили, спремајући се на посао. А онда су се Вртларском, иначе мирном улицом, проломили крици.
У дворишту породичне куће стајао је помахнитали Роберт М. (48). Металним предметом насмрт је затукао мајку Данку (71) и баку Ану (99). Двије жене у позним годинама нису имале никакве шансе у налету његове агресије.
Полиција га је по доласку одмах ухапсила, а убрзо су пронашли и тијела жртава. Једно је било у кући, а друго је помахнитали мушкарац бацио у септичку јаму.
Шокирани грађани нијемо су посматрали шта се збива у њиховом комшилуку. Дио њих тјешио је подстанарку убијених жена, која је у шоку посматрала шта се дешава. Она је свједочила крвавом чину помахниталог Роберта и њеној породици је једна од жртава притрчала тражећи помоћ. У дворишту се, наиме, налазе двије куће. У једној су живјеле Данка и Ана, а у другој је била подстанарска породица.
"Прво се чула свађа, па повишени тонови. Потом се зачуло вриштање. Стравично је било. Покојна Данка је трчала, куцала је на наш прозор... Тражила је мобилни телефон да позове полицију и Хитну помоћ. Дали смо јој, али из куће нисмо излазили од страха. Знали смо какав је он", кроз сузе је за 24сата.хр испричала подстанарка која у кући живи неколико година са супругом и малољетном ћерком.
"Силно смо се бојали. Отишла је с мобилним телефоном мог мужа, а онда су се опет чули галама и вриштање. У потпуном смо шоку. Не знам како су убијене. Чули смо само дозивање у помоћ", истиче шокирана подстанарка.
Након тога нису видјели шта се даље догађало. Убрзо је све утихнуло, а потом су почеле да одјекују полицијске сирене. Врло брзо ухапсили су Роберта, за којег мјештани причају да је имао душевних сметњи, као и да је и раније био насилан.
Подстанарка каже да су чули приче мјештана о Роберту, али су се ријетко сретали иако су дијелили двориште. Роберт је иначе живио у Загребу, а у посљедње вријеме све чешће је долазио у Госпић.
"Опасан је, насилан и сви су га се клонили. Наравно, кад вам је то члан породице, не можете се склонити од њега. Живио је између Загреба и Госпића, с тим да смо га у посљедње вријеме више виђали у родном граду. Увијек се причало да га треба избјегавати. Видјели су га синоћ у пабу. Ништа није слутило на трагедију, али је, Роберт као Роберт, увијек био једноставно насилан. Мало је комуницирао с околином, знали смо да треба да пије терапију, али да ју је и одбијао" додају комшије.
Тугују за убијеном Данком и Аном, за које кажу да су биле изузетне особе.
"Њих двије су живјеле ненаметљивим пензионерским животом. Никад с њима двјема није било проблема. Њега смо виђали по кафићима. Увијек је био сам. Клонили смо га се. Причало се како често није при себи. Наше комшинице нису имале снаге да му се одупру", додала је тужно мјештанка која живи у близини куће гдје се догодило убиство.
Од жртава се опростио и градоначелник Дарко Милиновић, који каже да је познавао породицу.
"Велика је то трагедија за наш град. Не памтимо да се догодило двоструко убиство. Саосјећам са породицом и изражавам саучешће. Убијене су биле угледне грађанке и лично сам их познавао. Заиста ме погодила ова вијест", истакао је Милиновић.
У међувремену полиција наставља са криминалистичким истраживањем двоструког убиства. Приликом извлачења тијела помогли су им и припадници Јавне ватрогасне јединице Града Госпића. Обдукцијом ће утврдити све повреде које је осумњичени задао жртвама, а утврђује се и тачан мотив убиства.
Незванично, Роберт М. је и раније евидентиран када је 2017. у Госпићу био насилан према медицинском тиму. Међутим, директор полиције Никола Милина каже да није било индиција за овако тежак злочин.
"Осумњичени починилац је особа са душевним сметњама. Раније је полиција поступала у неколико наврата на захтјев здравственог особља, приликом смјештаја у психијатријску установу. Немамо информација да је досад унутар породице било кажњивих дјела нити је било индикација о кажњивом понашању осумњиченог", рекао је Милина.
