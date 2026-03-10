Logo
Аутомобилом ударио пјешаке, па им пријетио пиштољем

АТВ

10.03.2026

15:14

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Због покушаја убиства четворице пјешака, иначе страних држављана, са којима се сусрео касно увече прошлог октобра на подручју Загреба, надлежно жупанијско државно тужилаштво подигло је оптужницу против 26-годишњака.

Спроведена истрага показала је да је младић, док је управљао својим возилом, угледао четворицу странаца који су се у том тренутку кретали тротоаром, преноси Јутарњи.

Тужилаштво сматра да је имао намјеру да их усмрти тако што је аутомобил усмјерио ка њима и предњим дијелом возила с леђа ударио двојицу пјешака.

Друга двојица пјешака успјела су да избјегну налет возила, након чега је 26-годишњак, узнемирен, изашао из аутомобила и у двојицу повријеђених странаца уперио пиштољ који је имао код себе.

Повријеђеним мушкарцима указана је љекарска помоћ у болници, гдје је утврђено да су задобили тешке повреде, док је 26-годишњак побјегао са мјеста догађаја.

Након што су га криминалисти пронашли, он се од тада налази у притвору у затвору Реметинец, а у подигнутој оптужници тражи се продужење притвора јер постоји опасност да би могао поново да почини кривично дјело.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Хрватска

покушај убиства

