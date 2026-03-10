Аутомобилом ударио пјешаке, па им пријетио пиштољем

Аутор:АТВ
Због покушаја убиства четворице пјешака, иначе страних држављана, са којима се сусрео касно увече прошлог октобра на подручју Загреба, надлежно жупанијско државно тужилаштво подигло је оптужницу против 26-годишњака.
Спроведена истрага показала је да је младић, док је управљао својим возилом, угледао четворицу странаца који су се у том тренутку кретали тротоаром, преноси Јутарњи.
Тужилаштво сматра да је имао намјеру да их усмрти тако што је аутомобил усмјерио ка њима и предњим дијелом возила с леђа ударио двојицу пјешака.
Друга двојица пјешака успјела су да избјегну налет возила, након чега је 26-годишњак, узнемирен, изашао из аутомобила и у двојицу повријеђених странаца уперио пиштољ који је имао код себе.
Повријеђеним мушкарцима указана је љекарска помоћ у болници, гдје је утврђено да су задобили тешке повреде, док је 26-годишњак побјегао са мјеста догађаја.
Након што су га криминалисти пронашли, он се од тада налази у притвору у затвору Реметинец, а у подигнутој оптужници тражи се продужење притвора јер постоји опасност да би могао поново да почини кривично дјело.
