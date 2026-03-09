Logo
Кнежевић: Црна Гора у залихама има више дроге него нафтних деривата

Аутор:

АТВ

09.03.2026

17:27

Кнежевић: Црна Гора у залихама има више дроге него нафтних деривата

Предсједник Демократске народне партије Црне Горе Милан Кнежевић реаговао је на изјаву црногорског премијера Милојка Спајића о резервама нафтних деривата и поручио да у залихама има више дроге него горива.

Спајић је раније данас изјавио да Црна Гора има резерве нафтних деривата за око два мјесеца.

"Више имамо дроге у залихама него горива. Надам се да бар тротинета неће фалити кад прођу ова два мјесеца", написао је Кнежевић на платформи Икс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

