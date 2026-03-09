Министарство смирује грађане: Горива има довољно, нема прекида снабдијевања

Извор:
Бљесак
09.03.2026
10:51
Коментари:0
Министарство енергетике и рударства Црне Горе саопштило је како на тржишту те земље нема несташице нафтних деривата нити ризика од прекида снабдијевања, реагујући на упозорења Удружења нафтних компанија Црне Горе о могућим поремећајима услијед раста цијена на свјетским берзама.
Из Министарства су нагласили како највећи број бензинских пумпи наставља с редовним радом те да су расположиве количине горива довољне за уредно функционирање тржишта.
Појаснили су како се тренутни изазови односе искључиво на дио мањих дистрибутера који немају властита складишта те гориво набављају цестовним путем по тренутним берзовним цијенама.
Регион
Црна Гора пред колапсом: Пумпе остају без горива
"С обзиром на то да су берзовне цијене протеклих дана расле и у појединим тренуцима биле више од регулисаних малопродајних цијена у Црној Гори, дио компанија суочава се с неповољним тржишним условима, али то не значи да горива нема", наводи се у саопштења Министарства енергетике и рударства.
Као додатни механизам безбједности, истакнуто је како Црна Гора располаже стратешким резервама од 44.260 метричких тона нафтних деривата, што је уз комерцијалне залихе довољно за око мјесец и пол дана нормалне потрошње.
Радиотелевизија Црне Горе наводи да су се у недјељу навече на појединим пумпама у земљи створиле велике гужве након што је тијеком дана Удружење нафтних компанија Црне Горе упозорило да постоји озбиљан ризик од прекида снабдијевања горивом у земљи.
Регион
У Црној Гори ухапшен држављанин БиХ због недозвољених полних радњи над дјечаком
Из тог удружења навели су како проблем представља постојећа државна уредба којом се свака двије седмице врши обрачун максималних малопродајних цијена у Црној Гори, те да она не прати динамику промјена на међународном тржишту.
Разлика између набавних и продајних цијена рапидно се повећава, што неминовно ствара озбиљне финансијске губитке за компаније и доводи до поремећаја у ланцима снабдијевања, упозорили су из Удружења нафтних компанија Црне Горе.
За понедјељак је заказана сједница савјета за осигурање сигурног снабдијевања на којој ће се размотрити мјере за превладавање изазова с којима се суочава дио нафтних компанија.
(Бљесак)
Економија
4 ч0
Регион
4 ч0
Сцена
4 ч2
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
15
03
14
59
14
56
14
41
14
26
Тренутно на програму