Подршка војном савезу - НАТО уцјена Срба

08.03.2026
21:32
Коментари:0
Подршка Бошњака и Хрвата у БиХ војном савезу Загреба, Тиране и Приштине директно руши БиХ и подрива стабилност и мир, јер је овај савез конципиран тако да буде усмјерен против Срба и Србије, а самим тим и Републике Српске, поручио је Милорад Додик на друштвеној мрежи Икс.
"Свака манифестација таквог концепта и подршка Бошњака и Хрвата таквој идеји, разара БиХ на парампарчад.
Српски народ је своју вољу за регионалном стабилношћу показао кроз иницијативе попут Отвореног Балкана - простора сарадње, трговине и слободног кретања без граница. Док смо ми нудили економију, повезивање и стабилност, други су очигледно изабрали војно груписање и удруживање једних против других. Такве поруке не доприносе повјерењу у региону. Ипак, српски народ зна да препозна намјере и опасност и увијек је спреман да заштити своје интересе", поручио је Додик.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму