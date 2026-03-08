Logo
Љубљана повукла амбасадора и дипломете из Техерана

СРНА

08.03.2026

20:10

0
Док је Венеција деценијама симбол романтике, гондола и канала, Љубљана се тихо, али сигурно позиционира као дестинација коју путници бирају због аутентичности, приступачних цијена и знатно мањег броја туриста.
Фото: Pexel/Bogdan R. Anton

Словенија је због ескалације сукоба на Блиском истоку повукла амбасадора и дипломатско особље из Амбасаде у Техерану, саопштило је Министарство спољних послова.

- Амбасадор и дипломете су на сигурном у Азербејџану, одакле ће се вратити у Словенију - наведено је у саопштењу.

Навели су да је повлачење дипломата реализовано у координацији с другим чланицама Европске уније.

- Конзуларни послови у Ирану обустављени су до даљег. Грађани којима је потребна помоћ могу се обратити представништвима земаља Европске уније у Ирану или дежурној служби Министарства - истиче се у саопштењу.

Из Министарства напомињу како је повлачење словенских држављана привремено, те да је ова мјера безбједносне природе и не значи промјену дипломатских односа између Словеније и Ирана.

Словенија

ambasador

Teheran

