Љубљана повукла амбасадора и дипломете из Техерана

СРНА
08.03.2026
20:10
Коментари:0
Словенија је због ескалације сукоба на Блиском истоку повукла амбасадора и дипломатско особље из Амбасаде у Техерану, саопштило је Министарство спољних послова.
- Амбасадор и дипломете су на сигурном у Азербејџану, одакле ће се вратити у Словенију - наведено је у саопштењу.
Навели су да је повлачење дипломата реализовано у координацији с другим чланицама Европске уније.
- Конзуларни послови у Ирану обустављени су до даљег. Грађани којима је потребна помоћ могу се обратити представништвима земаља Европске уније у Ирану или дежурној служби Министарства - истиче се у саопштењу.
Из Министарства напомињу како је повлачење словенских држављана привремено, те да је ова мјера безбједносне природе и не значи промјену дипломатских односа између Словеније и Ирана.
