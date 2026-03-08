Премијер Словеније најавио: Ако се докаже, повлачим се са позиције!

Извор:
Агенције
08.03.2026
13:30
Коментари:0
Словеначки премијер Роберт Голоб изјавио је да ће се повући са функције уколико Управни суд подржи одлуку Комисије за спречавање корупције која је утврдила да је прекршио законе о корупцији, пренијели су данас словеначки медији.
Он је за ПОП ТВ казао да ће, ако послије избора постане дио опозиције, неко вријеме бити посланик у парламенту.
Комисија за спречавање корупције (КПК) прошле године је утврдила да је Голоб прекршио закон о интегритету 2022. године, пославши двије СМС поруке тадашњој министарки унутрашњих послова Татјани Бобнар, покушавајући да наметне своје одлуке повезане са кадрирањем у полицији.
У налазима КПК наводи се да је ријеч о двјема порукама које је Голоб упутио Бобнар у новембру 2022, и у којима је писао да је озбиљно забринут због кадровске ситуације у полицији и да је незадовољан што постоје неспоразуми.
Он је обећао да ће се повући са мјеста премијера ако се утврди да је прекршио закон о корупцији, пренијела је СТА.
“Ако суд утврди да је ово заиста било кршење интегритета, рећи ћу збогом“, казао је Голоб, двије недјеље прије парламентарних избора.
Он је, такође, критиковао одлазећег предсједника КПК, Роберта Шумија, због учећа на дебатама које су организовале политичке странке у оквиру предизборне кампање.
На питање да ли би био посланик ако би његова странка прешла у опозицију, бивши извршни директор енергетске компаније рекао је да би обављао функцију у парламенту барем неко вријеме.
Одговарајући на питање да ли би одустао од премијерске функције послије избора ако би лично био главна препрека у формирању владе, Голоб је одговорио да никада није био препрека, тако да то питање за њега није релевантно.
