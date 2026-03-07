Одбијена жалба, Ђукановић остаје у притвору

Извор:
07.03.2026
Основни суд у Никшићу саопштио је данас да је одбио жалбу бранилаца брата бившег црногорског премијера и предсједника Миле Ђукановића, бизнисмена Аце Ђукановића и да му је потврдио притвор.
Суд је навео да је ту одлуку донио након претходне изјаве Аце Ђукановића, који је на суду рекао да располаже милионским капиталом, што му, како је оцијењено, омогућава да без проблема организује живот ван Црне Горе и да постане недоступан домаћем законодавству.
У одлуци се наводи да тежина кривичног дјела и могућност изрицања релативно високе казне затвора могу утицати на однос окривљеног према државним органима, односно на његово одазивање на њихове позиве, уколико би се нашао на слободи.
У образложењу се наводи да је осумњичени у више наврата током претходног периода био у иностранству, уз боравак дужи од три мјесеца, те да располаже знатним финансијским средствима.
Ђукановић је ухапшен у полицијској акцији у Никшићу у суботу, 28. фебруара, због незаконитог држања оружја и муниције.
