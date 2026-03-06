Окружни суд ”омашио”: Ђукановић и Балдо грешком упућени у Фочу

Аутор:Огњен Матавуљ
06.03.2026
14:52
Бенеди Ђукановић и Емилио Балдо незаконито су, без правоснажне пресуде, упућени на издржавање казне затвора у Казнено-поправни завод Фоча због - омашке!
То се наводи у одговору који је Окружни суд у Бањалуци доставио редакцији АТВ-а, потврђујући да су након овог правног скандала Ђукановић и Балдо враћени у притвор КПЗ Бањалука.
”Поштовани, омашком је дошло до упућивања оптуженог Б.Ђ. и Е.Б. на издржавање казне затвора у КПЗ Фоча, што је ускоро уочено, па су оптужени истог дана враћени у притворску јединицу, без негативних посљедица у погледу нарушавања или онемогућавања остваривања њихових права. Оптужени се налазе у притворској јединици КПЗ Бањалука, гдје ће бити задржани до правоснажности пресуде”, рекла је портпарол Окружног суда у Бањалуци Милана Анђелић.
Суд није појаснио зашто је дошло до омашке. Није образложио ни зашто је омашка уочена тек када су Ђукановић и Балдо спроведени у Фочу, а не док је пролазила кроз руке људи у црвеним тогама и то не у једном, већ у три суда. За њихове омашке одговорност готово и не постоји, док се омашке на другим нивоима или професијама веома скупо плаћају. То најбоље знају грађани који су нешто ”омашили” пред судом.
Чињеница је да ће грађани, односно порески обвезници платити једнодневни излет Ђукановића и Балда у Фочу и то не јефтино, јер се ради о излету на који се иде у пратњи Интервентне јединице Судске полиције Републике Српске.
Као што је АТВ писао Ђукановић и Балдо јуче су упућени на издржавање казне у фочански затвор, да би брже боље били враћени у притвор у Бањалуку. До тога је дошло јер су чак три суда у низу пропустила чињеницу да пресуда против њих није правоснажна и да имају право жалбе на другостепену пресуду, с обзиром на то да су осуђени на дуготрајне казне затвора од 40, односно 25 година.
Ђукановић и Балдо су неправоснажно оглашени кривим за тешко убиство власника ”Сектор секјуритија” Славише Крунића, његовог тјелохранитеља Жарка Павловића и рањавање возача Горана Илића. За помагање у убиству на 20 година затвора је осуђен некадашњи радник ”Сектор секјуритија” Родољуб Гајић коме је другостепена пресуда правоснажна и он је остао на издржавању казне у Фочи.
