Logo
Large banner

Окружни суд ”омашио”: Ђукановић и Балдо грешком упућени у Фочу

Аутор:

Огњен Матавуљ

06.03.2026

14:52

Коментари:

0
Окружни суд ”омашио”: Ђукановић и Балдо грешком упућени у Фочу

Бенеди Ђукановић и Емилио Балдо незаконито су, без правоснажне пресуде, упућени на издржавање казне затвора у Казнено-поправни завод Фоча због - омашке!

То се наводи у одговору који је Окружни суд у Бањалуци доставио редакцији АТВ-а, потврђујући да су након овог правног скандала Ђукановић и Балдо враћени у притвор КПЗ Бањалука.

Омашка без негативних посљедица

”Поштовани, омашком је дошло до упућивања оптуженог Б.Ђ. и Е.Б. на издржавање казне затвора у КПЗ Фоча, што је ускоро уочено, па су оптужени истог дана враћени у притворску јединицу, без негативних посљедица у погледу нарушавања или онемогућавања остваривања њихових права. Оптужени се налазе у притворској јединици КПЗ Бањалука, гдје ће бити задржани до правоснажности пресуде”, рекла је портпарол Окружног суда у Бањалуци Милана Анђелић.

Излет Ђукановића и Балда плаћају грађани

Суд није појаснио зашто је дошло до омашке. Није образложио ни зашто је омашка уочена тек када су Ђукановић и Балдо спроведени у Фочу, а не док је пролазила кроз руке људи у црвеним тогама и то не у једном, већ у три суда. За њихове омашке одговорност готово и не постоји, док се омашке на другим нивоима или професијама веома скупо плаћају. То најбоље знају грађани који су нешто ”омашили” пред судом.

бенеди ђуканановић

Хроника

Правни скандал у Српској: Судови занемарили правоснажност пресуде

Чињеница је да ће грађани, односно порески обвезници платити једнодневни излет Ђукановића и Балда у Фочу и то не јефтино, јер се ради о излету на који се иде у пратњи Интервентне јединице Судске полиције Републике Српске.

Судови ”заборавили” право жалбе

Као што је АТВ писао Ђукановић и Балдо јуче су упућени на издржавање казне у фочански затвор, да би брже боље били враћени у притвор у Бањалуку. До тога је дошло јер су чак три суда у низу пропустила чињеницу да пресуда против њих није правоснажна и да имају право жалбе на другостепену пресуду, с обзиром на то да су осуђени на дуготрајне казне затвора од 40, односно 25 година.

Осуђени за убиство Славише Крунића

Крунић суђење

Хроника

Убицама Славише Крунића потврђено 85 година затвора!

Ђукановић и Балдо су неправоснажно оглашени кривим за тешко убиство власника ”Сектор секјуритија” Славише Крунића, његовог тјелохранитеља Жарка Павловића и рањавање возача Горана Илића. За помагање у убиству на 20 година затвора је осуђен некадашњи радник ”Сектор секјуритија” Родољуб Гајић коме је другостепена пресуда правоснажна и он је остао на издржавању казне у Фочи.

Крунић суђење

Хроника

Траже укидање пресуде за убиство Славише Крунића и ново судско вијеће!

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Славиша Крунић пресуда

Benedi Đukanović

Emilio Baldo

Окружни суд Бањалука

Vrhovni sud RS

омашка суда

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција Србија

Хроника

Једна особа погинула, више повријеђених у директном судару

2 ч

0
Видио жену са другим, па је брутално претукао: Ударао је док је звала полицију

Хроника

Видио жену са другим, па је брутално претукао: Ударао је док је звала полицију

3 ч

1
марихуана

Хроника

Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

4 ч

0
Због прогањања спроведен на психијатрију у Сокоцу

Хроника

Због прогањања спроведен на психијатрију у Сокоцу

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

58

Ово је други човјек који је комплетирао ски скокове!

16

40

Истраживање: Пронађене двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле

16

39

У Паризу представљена колекција Марине Радетић Лове Марин

16

20

Драма у Београду: Мушкарац пријетио пиштољем на улици!

16

16

Трамп: Куба ће убрзо пасти, САД спремају специјалну политику према Хавани

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner